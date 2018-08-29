Німецька поліція розслідує 10 демонстрантів за гітлерівські вітання

Поліція у німецькому місті Хемніц відкрила 10 справ за використання гітлерівських привітань під час демонстрацій та сутичок у понеділок.

Вітання витягнутою вперед рукою та інші нацистські символи у Німеччині заборонені і карається штрафом, або ув’язненням на термін до 5 років.

Дводенні демонстрації у Хемніці спалахнули у неділю після повідомлень про смерть 35-річного німецького чоловіка внаслідок бійки за участю іноземців.

ЗМІ повідомляють, що бійка спалахнула після сварки на вуличному фестивалі.

Поліція заарештувала сирійця та іракця через підозру про застосування холодної зброї.

Кількатисячні демонстрації супроводжувалися сутичками між суперницькими політичними групами і кілька осіб зазнали поранень.

Крайні праві та анти-іммігрантські рухи й партії скористалися інцидентом та демонстраціями, щоб підняти тему місця іммігрантів та біженців у Німеччині.

Канцлер Анґела Меркель засудила те, що було названо “полюванням” на іноземців та інші протиправні дії: “Відеозаписи свідчать, що відбувалося цькування. Люди спеціально збиралися для здійснення протизаконних дій. Лунали заклики до ненависті”.

Німецький часопис Spiegel, розповідаючи події у місті Хемніц, стверджує, що місцева поліція виявилася не готовою, до швидкої мобілізації екстремістів, натхненних ненавистю до іноземців.

Нагода для антимігрантських сил

Місто Хемніц (колишній Карл Маркс Штадт) розташоване у східній частині Німеччини, де значною підтримкою користуються такі крайні праві та антимігрантські сили як партія Альтернатива для Німеччини і рух Пеґіда.

Вони гостро критикують політику Анґели Меркель, яка вирішила надати притулок сотням тисяч мігрантів та зокрема біженців від війни у Сирії, а також з Іраку, Афганістану та інших країн.

2015 рік був рекордним, коли у Німеччині зареєстрували 890 тисяч прохачів притулку.

На критиці дій уряду до парламенту країни минулого року пройшла партія Альтернатива для Німеччини, завоювавши 94 місця у Бундестазі.

Крайньо-правий рух Пеґіда був застований у 2014 року Дрездені, що недалеко від Хемніца.

У східній Німеччині, що колись була комуністичною Німецькою демократичною республікою антимігрантські настрої особливо високі, хоча кількість іноземців там зазвичай нижча, ніж у західній частині країни.

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