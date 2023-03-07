Білий дім просить «не забігати наперед» з висновками про підрив газогону Nord Stream

Білий дім закликав «не забігати наперед» з висновками щодо того, хто стоїть за підривом російського газогону Nord Stream минулого року на тлі публікації газети New York Times, яка стверджує, посилаючись на «нові розвіддані», що за вибухами, які пошкодили газогін, що сполучав Росію з ринками у Європі, стоїть проукраїнська група.

На брифінгу в Білому домі у вівторок, 7 березня, координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що «зараз тривають три розслідування», які ведуть різні країни, і жодне з них ще не дійшло висновків.

«Не забігаймо наперед... Зараз тривають три розслідування. І вони не закінчені. Наскільки мені відомо, жодна з цих трьох країн не оголосила публічно, що вони знаходять. Отже, ми вважаємо, і президент сказав це, що це був акт саботажу, але ми повинні завершити ці розслідування. І лише тоді ми повинні розглядати, які подальші дії можуть бути», – сказав Кірбі, відповідаючи на запитання журналіста «Голосу Америки» про те, чи стурбований Вашингтон тим, що ця інформація може негативно вплинути на громадську підтримку України в Німеччині та спричинити тертя в НАТО.

У вівторок газета New York Times повідомила, посилаючись на перевірених офіційних осіб у США, що нові розвідувальні дані свідчать про те, що атаку на газопроводі Nord Stream здійснила «проукраїнська група».

Як повідомила газета, представники США заявили NYT, що не мають доказів того, що президент України Володимир Зеленський чи його старші помічники були причетні до операції. Також вони не стверджують, що зловмисники діяли за вказівками будь-яких українських урядовців.

Наприкінці вересня минулого року, як повідомляв «Голос Америки», компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила, що три морські нитки системи газопроводу «Північний потік-1» зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень. Ці трубопроводи є багатомільярдними інфраструктурними проектами, призначеними для транспортування російського газу до Німеччини дном Балтійського моря.

Через два дні у спільній заяві держав-членів, альянс НАТО назвав пошкодження газопроводів Nord Stream результатом «навмисних, необережних та безвідповідальних диверсійних дій».

В українському Міненергетики припустили, що РФ навмисно пошкодила газопроводи Nord Stream. Однак у Кремлі подібні звинувачення називали «безглуздими та абсурдними».

Місяць тому Білий дім заперечив інформацію у блозі американського журналіста-розслідувача, який стверджував, що Сполучені Штати стоять за вибухами газопроводів Nord Stream, назвавши це «відвертою, неправдивою і цілковитою вигадкою».

Також причетність США до вибухів заперечили представники ЦРУ та Державного департаменту.

Швеція та Данія, у чиїх виключних економічних зонах сталися вибухи, дійшли висновку, що трубопроводи підірвали навмисно, але не сказали, хто може відповідати за вибухи.

Експерти вважають, що лише жменька країн має технічні можливості провести такі підводні вибухи. Даючи свідчення на засіданні Ради безпеки ООН наприкінці лютого, професор економіки Колумбійського Університету Джеффрі Сакс сказав, що Україна до списку цих держав не належить.

«Лише кілька суб’єктів державного рівня мають як технічні можливості, так і доступ до Балтійського моря, щоб здійснити цю акцію, включаючи Сполучені Штати, Росію, Сполучене Королівство, Польщу, Норвегію, Німеччину, Данію та Швецію», – сказав Сакс. «Україні бракує необхідних технологій, а також виходу до Балтійського моря».