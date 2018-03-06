«Північний потік 2» став у центрі відносин між США, Росією і Європою

Тема газопроводу «Північний потік 2» знову повернулася до засобів масової інформації. Недавно державний секретар США Рекс Тіллерсон, пише видання The Hill, заявив, що він загрожуватиме енергетичній безпеці Європи.

Газопровід проходитиме з Росії по дні Балтійськогом моря до Німеччини. Власником його буде «Газпром» при чималій участі європейськх інвесторів з Франції, Німеччини, Австрії, Великобританії і Нідерландів.

Побудову газопроводу підтримує Німеччина, але проти проекту виступають США, Європейська комісія, Україна і Польща. Анґела Меркель вважає, що це лише економічний проект, але його противники кажуть, що це збільшить залежність Європи від російського газу.

Торік Сполучені Штати запропонували санкції проти європейських компаній, які підтримуватимуть проект. Якщо президент Трамп запровадить санкції, проект не буде завершений.

«Північний потік 2» важливий для європейців. Але Україна твердить, що втратить з цього приводу 2 мільярди доларів на оплатах за транзит, що є чималою частину національного бюджету. Проте скептики твердить, що більшість цих коштів, замість того, щоб призначити їх на побудову доріг, шкіл, лікарень чи покращення мережі трубопроводів, будуть розкрадені, опиняться в приватних руках, пише видання The Hill.

Автор статті підкреслює, що Німеччина стабільніша за Україну як транзитер російського газу. «Північний потік 1» і «Північний потік 2», а також «Турецький потік», який проходить по дні Чорного моря до Туреччини, запевнять постачання газу до європейських споживачів.

Кілька днів тому «Газпром» програв арбітражну справу з Україною і мусить повернути Україні 2,56 мільярда доларів, і заявив, що не відновить постач газу без внесення змін до контракту. У додаток до цього відносини США з Росією не належать до найкращих після повідомлення, що США постачають Україні зброю, включно з протитанковими ракетами.

Попит на російський газ в Європі збільшується у зв’язку з відмовою Німеччини від атомної енергії, зростаючою опозицією до видобування сланцевого газу, зменшення місць зберігання природного газу тощо. Значення газу ще більше підкреслює надзвичайно сувора зима цього року в Європі.

Проблема імпорту російського газу до Європи опинилася серед багатьох проблем американсько-російських відносин, які ускладнені станом прав людини, свободою преси, російськими діями у Східній Україні і Сирії, врешті причетністю Москви до контрабанди палива до Північної Кореї. Санкції проти європейських союзників Америки, пише автор статті у виданні The Hill, лише підтвердить, що США вдаються до санкцій для того, щоб продавати європейцям свій дорожчий газ. Можливо, додає він, що між Сполученими Штатами, Росією і європейцями не буде в найближчому часі нової «холодної війни», то все таки відносини між ними важко назвати дружніми. Тому США повинні запевнити стабільне й довготермінове постачання енергоресурсів для європейців.

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