Кінець арбітражу - це лише початок для серйозних переговорів з "Газпромом" – Ед Чау

"Якщо припустити, що обидві сторони виконають рішення арбітражу, це дасть "Газпрому" та "Нафтогазу" можливість залишити позаду угоди з постачання газу 2009 року і розпочати переговори з майбутніх поставок газу та відносин з транзиту".

Так прокоментував рішення Стокгольмського арбітражу експерт американського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Едвард Чау в коментарі Українській службі «Голосу Америки».

Згідно з рішенням Стокгольмського арбітражу, "Нафтогаз" має право на компенсацію на суму більше двох мільярдів доларів за недостатнє постачання узгоджених обсягів газу для транзиту "Газпромом", повідомляє "Нафтогаз".

Зараз ситуація – більш нестійка та чутлива, ніж в 2009 році

Якщо "Газпром" виконає рішення арбітражу, Україні потрібно бути готовою до проведення серйозних переговорів про наступну співпрацю, переконаний Ед Чау.

"Ключовим для України є професійно підготуватись і утримувати єдину позицію в підготовці до таких серйозних переговорів для того, щоб утримувати впевненість ринків та надійність газотранзитної системи".

"Саме відсутність єдності в українському уряді призвела до фатальних помилок в угодах 2009 року", – нагадує аналітик.

Якщо Україна хоче зберегти свою роль в транзиті російського газу, вона мусить завоювати довіру європейських партнерів і проводити реформи сектору енергетики, переконаний аналітик.

На переконання Еда Чау, "зараз ситуація – більш нестійка та чутлива, ніж в 2009 році".

Чому Україні варто втратити транзит газу з Росії розповів аналітик США Едвард Чау. Відео

Незважаючи на збільшення ролі США в експорті енергоресурсів, Україні важливо продовжувати розвивати внутрішній видобуток газу "Ні американське вугілля, ані зріджений природний газ не будуть достатніми для того, щоб Україна відклала реформи", - наголошував Ед Чау в коментарях для "Голосу Америки".

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