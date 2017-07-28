Північна Корея здійснила запуск чергової балістичної ракети

За повідомленням Пентагону, сьогодні (в п’ятницю) Північна Корея здійснила запуск ще однієї балістичної ракети. Це вже другий запуск такої ракети за останні кілька тижнів.

«Я можу підтвердити, що ми виявили запуск балістичної ракети з Північної Кореї, заявив представник Пентагону капітан ВМС Джефф Дейвис. Ми вивчаємо це і в найближчому часі матимемо більше інформації».

Прем’єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що ракета, можливо, впала у води японської виняткової економічної зони. Він скликав екстрену зустріч японських офіційних осіб для опрацювання реакції на запуск ракети.

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