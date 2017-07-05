Запуск ракети Північною Кореєю викликав велике занепокоєння у світі

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин чваниться з приводу першого успішного випробування у вівторок імовірної міжконтинентальної балістичної ракети.

Як повідомило Корейське центральне агентство новин, Кім заявив групі науковців і техніків, що Сполучені Штати будуть «незадоволені», коли отримають подарунок у час відзначення Дня незалежності.

Північна Корея запустила ракету Hwasong -14 з аеропорту неподалік кордону з Китаєм. Академія оборонних наук КНДР заявила, що ракета подолала дистанцію в 933 кілометри і досягла висоти 2802 кілометрів. Після 39-хвилинного польоту вона впала у води Японського моря.

На основі аналізів траєкторії польоту американські експерти заявили, що ракета, за всіма ознаками, мала радіус дії, який міг уможливити їй досягти Аляски.

Державний секретар США Рекс Тіллерсон у заяві підтвердив випробування ракети Північною Кореєю, яке, за його словами, «становить нову ескалацію загрози для Сполучених Штатів, наших союзників і партнерів, а також усього світу».

Він сказав, що потрібні глобальні заходи, щоб покласти край загрозі, яку становить Пхеньян. Він додав, що будь-яка країна, на територія якої перебувають північнокорейські робітники, постачає КНДР економічні та військові користі, або не виконує резолюцій ООН проти Пхеньяна, «допомагає і сприяє небезпечному режиму».

Представник генерального секретаря ООН осудив Пхеньян, кажучи, що випробування ракети – «це ще одне безсоромне порушення резолюцій Ради Безпеки і становить небезпечну ескалацію ситуації».

Тимчасом Китай закликає всі сторони до стриманості, щоб негайно зменшити напруження і створити умови для відновлення діалогу і переговорів.

У середу пополудні за місцевим часом відбудеться екстрене засідання Ради Безпеки ООН за закритими дверима для обміркування ситуації на Корейському півострові.

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