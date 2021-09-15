Північна Корея знову запустила ракети - тепер балістичні

Північна Корея 15 вересня запустила дві балістичні ракети, здійснивши вже друге ракетне випробування упродовж кількох днів після запуску крилатої ракети далекого радіусу дії.

Командувач об’єднаних штабів Південної Кореї підтвердив Голосу Америки, що цього разу ракети були запущені з центральної частини Північної Кореї, і що вони пролетіли 800 кілометрів, досягши в апогеї 60 кілометрів та досягли морської поверхні між Північною Кореєю і Японією.

Кореспондент Голосу Америки в Сеулі передав, що японське міністерство оборони також підтвердило запуск, наголосивши, що ракети не залітали в простір Японії, але японський уряд заявив, що випробування загрожує миру і безпеці.

Резолюції ООН забороняють Північній Кореї розробляти балістичні ракети.

Міжнародні ЗМІ називають ракетні випробування Пхеньяна свідченням того, що Північна Корея демонстративно розгортає свої програми розробки зброї, включно з ядерною, навіть з огляду на санкції, міжнародну ізоляцію та попри економічні труднощі.

Випробування також розглядають як намагання Північної Кореї чинити тиск на міжнародну спільноту і зокрема на США в умовах, коли переговорний процес між Пхеньяном і Вашингтоном заморожений.

Одразу після найновіших північнокорейських ракетних випробувань Південна Корея оголосила, що здійснила перше випробування запуску своїх ракет з під води.

Агентство АР цитує офіційне повідомлення Сеула, що ракета була запущена з підводного човна, пролетіла визначені дистанцію і досягла визначеної цілі.

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