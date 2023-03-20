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Вісім танків Leopard 2 з Норвегії - вже в Україні
Норвегія доправила в Україну вісім танків німецького виробництва Leopard 2. "Усі вісім Leo (Leopard) 2 знаходяться в Україні", - повідомила агенції AFP в електронному листі речниця Збройних сил Норвегії Стіне Барклай Гаасланд.
"Для України передача танків матиме вирішальне значення для спроможності вести наступальні операції та відвойовувати окуповані Росією землі", - йдеться у заяві підполковника Ларс Єнсен, голови бронетанкового батальйону Норвегії.
Норвегія має намір замінити передані ЗСУ Leopard 2A4 танки на більш сучасні Leopard 2A7, і нещодавно замовила 54. Окрім танків, Норвегія зобов'язалася надати Києву до чотирьох машин підтримки, боєприпаси та запчастини.
Раніше Голос Америки повідомляв, що Норвегія приєдналась до сімнадцяти країн Європейського Союзу у домовленості спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Україні та поповнювати власні запаси за дворічною прискореною процедурою для 155-мм артилерійських снарядів і семирічного проекту із придбання кількох типів боєприпасів.
На початку березня Польща, яка проводить для українців навчання на німецьких танках, повідомила, що надішле Україні ще 10 Leopard 2. А минулого тижня речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу заявив, що українські військові майже завершили навчання на Leopard 2 у Німеччині, й скоро ці танки вже будуть в Україні.
При цьому німецький виробник зброї Rheinmetall веде "багатообіцяючі" переговори щодо будівництва танкового заводу в Україні "вартістю приблизно 200 мільйонів євро" (213 мільйонів доларів), щоб випускати до 400 танків Panther на рік, заявив президент фірми Армін Паппергер. Він додав, що очікує рішення щодо плану через два місяці, зазначивши, що таке місце може бути захищене від нападу Росії системою ППО.
У статті використано матеріали AFP
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Корупція, дитяча порнографія, брак обвинувальних вироків - звіт про ситуацію з правами людини в Україні
Державний департамент США презентував звіт про ситуацію з правами людини в різних країнах світу.
Звіти щодо окремих країн "висвітлюють жахливі за своїми масштабами та серйозністю порушення протоколів і зловживання. Повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року, призвела до масових смертей і руйнувань, є повідомлення про вчинення російськими військовими злочинів та інших звірств, зокрема позасудові страти цивільних осіб і жахливі звіти про гендерне насильство, включаючи сексуальне насильство проти жінок і дітей", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, представляючи документ.
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Зокрема у документі в розділі "Україна" мовиться, що станом на грудень минулого року росіяни уразили обстрілами щонайменше 261 медичний заклад та понад 500 шкіл.
У звіті перелічуються серйозні порушення прав людини, які вчинили російські війська на окупованих територіях, і щодо яких автори звіту отримувати “достовірні повідомлення”:
- масові та незаконні вбивства, зокрема позасудові;
- вимушені зникнення людей;
- катування та жорстоке, нелюдське або принизливе поводження чи покарання, зокрема, дітей;
- свавільний арешт або затримання;
- політичні ув’язнення або затримання, зокрема під час операцій «фільтрації», які супроводжувались допитами, катуванням, примусовим розділенням сімей, примусовою депортацією та усиновленням українських дітей до російських родин;
- неправомірне втручання в приватне життя;
- покарання членів сім'ї за ймовірні провини родича;
- серйозні зловживання під час конфлікту, звірства, викрадення, катування та фізичне насильство;
- серйозні обмеження свободи вираження поглядів, зокрема, для представників ЗМІ, що супроводжувались насильством або погрозами щодо журналістів, необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензура;
- серйозні обмеження свободи Інтернету;
- суттєве втручання у свободу мирних зібрань;
- жорсткі обмеження релігійної свободи;
- обмеження свободи пересування;
- нездатність громадян голосувати на вільних і чесних виборах;
- серйозні та необґрунтовані обмеження участі в політичному житті;
- серйозні обмеження або переслідування національних і міжнародних правозахисних організацій;
- відсутність розслідування та відповідальності за гендерне насильство;
- злочини, пов’язані з насильством, проти представників меншин чи корінного населення, як то кримських татар та етнічних українців;
- злочини, пов’язані з насильством проти людей ЛГБТ.
Дослідники також звертають увагу, що до багатьох злочинів були причетні представники української влади, зокрема вбивств, катувань, свавільних арештів, вплив на суддів, обмеження свободи, переслідування людей.
“Уряд загалом не вживав адекватних заходів для притягнення до відповідальності чи покарання посадовців, які вчинили порушення, що призвело до атмосфери безкарності”, - мовиться у звіті.
Як приклад, звіт вказує на вбивство у Києві Дениса Кіреєва під час арешту силами СБУ. Він був членом української делегації на переговорах з Росією. Справу досі розслідує Державне Бюро розслідувань.
Також у документі йдеться про смерті внаслідок катувань або недбалості з боку міліції чи тюремних офіцерів в Україні.
Проблемою лишається низька кількість обвинувальних вироків, внаслідок розслідувань вбивств та інших злочинів під час Революції Гідності в Києві у 2013-14 роках, “попри наявність значних доказів і створення спеціального підрозділу ДБР для розслідування службових злочинів серед високопосадовців уряду та в правоохоронних органах”, - мовиться у звіті.
У розділі “тортури” автори звіту діляться оцінками про те, що в Україні лишається проблема "безкарності зловживань українських правоохоронних органів та Служби безпеки України, яких часто не притягують до відповідальності”.
Значною проблемою лишається “значна кількість дитячої порнографії в Інтернеті”, яка походить з України.
“Міжнародна організація з міграції повідомила, що діти з соціально незахищених сімей і ті, хто перебуває під опікою держави, як і раніше знаходяться в зоні високого ризику торгівлі людьми, в тому числі для комерційної сексуальної експлуатації та виробництва порнографії”, - мовиться у звіті.
Водночас дослідники віддають належне українській владі за вживання "деяких кроків", щоб притягнути до відповідальності та покарати посадових осіб, причетних до корупції.
“Корупція залишається поширеною на всіх рівнях виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. [...] За перші сім місяців року шістьох суддів засудили за вимагання хабаря, і вони отримали різні покарання від трьох до семи років позбавлення волі. [...] Три з п’яти спеціалізованих антикорупційних органів до кінця року залишалися без постійного керівництва, що створювало серйозну проблему для ефективності антикорупційної системи”, - мовиться у звіті, який було направлено до Конгресу.
Автори звіту відзначають, що українська влада здебільшого не втручалась у розслідування журналістів чи правозахисників. При цьому, як зазначають автори звіту, "уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни".
Український уряд "загалом дозволяв незалежний моніторинг в’язниць та центрів ув’язнення міжнародними та місцевими правозахисними групами", мовиться у звіті. Відсутня також інформація про політичних в'язнів в Україні.
Раніше в ООН презентували звіт про воєнні злочини Росії в Україні.
- Голос Америки
Блінкен: Якщо мирний план Китаю не передбачатиме виведення з України російських військ, він спрямований на затягування часу
Якщо мирний план Китаю не передбачатиме відновлення українського суверенітету, він спрямований на затягування часу, і не буде конструктивним. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок, 20 березня. Блінкен вважає, що лідер Китаю використає візит в Росію, аби закликати Путіна припинити вогонь в рамках “мирної пропозиції” офіційного Пекіна.
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“Сполучені Штати вітають будь-які ініціативи, спрямовані на досягнення справедливого та міцного миру. Пропозиція Китаю містить елементи, які ми давно підтримуємо, включаючи забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільного населення. […] Фундаментальним елементом будь-якого плану в Україні для досягнення справедливого та міцного миру має бути підтримка суверенітету та територіальної цілісності України, відповідно до Cтатуту ООН. Будь-який план, який не надає пріоритету цьому важливому принципу, є в кращому випадку тактикою зволікання або спрямований на сприяння несправедливому результату, що не є конструктивною дипломатією”, - заявив Блінкен.
Блінкен закликав країни світу не дозволити ввести себе в оману “будь-яким тактичним кроком Росії, який підтримає Китай чи інша країна, аби заморозити війну на власних умовах”.
“Закликання до припинення вогню, яке не передбачає виведення російських військ з території України, фактично підтримує ратифікацію російського завоювання. Це визнало б спроби Росії силою захопити суверенні сусідні території. Це дало б змогу Росії продовжити свої дії в Україні, а припинення вогню зараз, без тривалого рішення, дозволило б президенту Путіну перепочити та переналаштувати свої війська, щоб потім відновити війну у більш вигідний для Росії час”, - заявив Державний секретар США.
За словами Блінкена, той факт, що лідер Китаю відвідує Росію через кілька днів після того, як Міжнародної Кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить, “що Китай не відчуває потреби притягнути Кремль до відповідальності за звірства, скоєні в Україні”.
Ентоні Блінкен нагадав, що Україна вже запропонувала Формулу миру, яку вважає справедливою.
Як повідомляв Голос Америки, президент України Володимир Зеленський представив десятикрокову формулу миру на саміті G20 цього року. Вона, серед іншого, включає відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ, звільнення всіх полонених, трибунал над винними в агресії та безпекові гарантії для України.
Китай запропонував свої пропозиції щодо мирного врегулювання в Україні у річницю повномасштабного вторгнення. План складається з 12 пунктів і фактично повторює давню позицію Пекіна, за якою «суверенітет, незалежність і територіальна цілісність усіх країн повинні бути ефективно гарантовані».
Він наголошує на неприйнятності використання ядерної зброї та передбачає, зокрема, створення безпечних умов для атомних електростанцій та гуманітарних коридорів, для евакуації цивільного населення, а також передбачає кроки для забезпечення експорту зерна після того, як блокування Росією українських портів у Чорному морі торік спричинило стрибок світових цін на продовольство.
Одночасно із закликами до відновлення мирних переговорів Китай вважає за необхідне припинити односторонні санкції Заходу проти Росії. У плані також засуджується «менталітет холодної війни», який Пекін називає «глобальне домінування Сполучених Штатів і їхнє втручання у справи інших країн».
- Голос Америки
ЄС узгодив відправлення Україні мільйона 155-мм снарядів протягом року
Євросоюз досяг домовленості відправити Україні мільйон 155-мм снарядів протягом року. Про це під час зустрічі міністрів закордонних справ і оборони країн блоку у Брюсселі повідомив міністр оборони Естонії Ханно Певкур. За його словами, країнам ЄС вже вдалось досягти політичного консенсусу з питання, залишається узгодити деталі.
"Якщо існує бажання, знайдеться спосіб – це було нелегко, але політичний консенсус досягнутий – 1 мільйон снарядів калібру 155 мм Україні", - написав Певкур у Twitter.
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Європейське оборонне агентство уточнило, що спільно закуповувати боєприпаси для допомоги Україні та поповнювати власні запаси домовились сімнадцять країн Європейського Союзу та Норвегія: "Проект відкриває шлях для країн ЄС і Норвегії рухатися двома шляхами: дворічна прискорена процедура для 155-мм артилерійських снарядів і семирічний проект із придбання кількох типів боєприпасів".
Як пояснює Reuters, йдеться про так звану проектну угоду, яка встановлює технічне завдання для спільних закупівель. Документ є передвісником початку переговорів з промисловими компаніями з метою підписання контрактів. "Більше держав-членів вже висловили намір приєднатися до ініціативи після виконання національних процедур".
Високий представник ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив: "Сьогодні ми робимо крок вперед. Ми виконуємо свої обіцянки щодо забезпечення України більшими артилерійськими боєприпасами. ... Українська влада чітко визначила свої потреби, і цей проект є частиною відповіді ЄС".
Раніше США оголосили новий пакет допомоги Україні на суму 350 мільйонів доларів, який включатиме більше ракет GMLRS для артилерійських установок HIMARS, 155-мм боєприпаси для гаубиць і 25-мм боєприпаси. Про це повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен.
Пакет включає більше боєприпасів для наданих США HIMARS і гаубиць, а також боєприпаси для бойових машин піхоти Bradley, ракети HARM, протитанкову зброю, річкові катери та інше обладнання, натомість ракети ATACMS чи винищувачі F-16 до пакету не увійшли.
Як повідомляв Голос Америки, загалом ЄС уже надав військової підтримки Україні на суму 12 мільярдів євро, а обсяг військової допомоги Києва з боку Вашингтона від 24 лютого 2022 року перевищив 30 мільярдів доларів.
У статті використано матеріали Reuters
Прокурор МКС закликав до наполегливості у розслідуванні злочинів війни РФ в Україні
Лондон (AFP) – Прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан закликав до «наполегливості у здійсненні правосуддя». Заклик прозвучав в понеділок на зустрічі міністрів десятків країн, з питання посилення підтримки розслідувань МКС щодо війни в Україні.
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Більше 40 міністрів зустрічаються в Лондоні після того, як суд в п'ятницю видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини РФ Марії Львової-Бєлової.
Їх звинувачують у воєнному злочині «незаконної депортації» українських дітей після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.
Москва в понеділок оголосила, що почала власне кримінальне розслідування щодо Хана та кількох суддів МКС, назвавши ордери "незаконними".
Але головний прокурор МКС заявив на конференції в Лондоні, що розслідування судом поводження з українськими дітьми було аполітичним, незалежним і однією з «відмітних рис мого офісу».
"Ми повинні мати колективну наполегливість, щоб відновити справедливість", - сказав Хан, назвавши війну в Україні "моментом пробудження" для системи МКС.
«Це має бути момент, коли ми усвідомимо, що якщо ми не будемо чіплятися за закон, нам може не бути за що чіплятися в майбутньому».
Він також відкинув думку, що відправлення тисяч українських дітей до Росії було «гуманітарною» евакуацією.
"Докази свідчать про іншу історію", - сказав Хан, благаючи Москву "репатріювати дітей".
"Нехай вони вивчають свою рідну мову у своїх школах, замість того, щоб перебувати в незнайомому середовищі з постійними усиновленнями чужинців", - додав він.
Підтримка
Зустріч у столиці Великої Британії, яку організували міністр юстиції Домінік Рааб і його голландський колега Ділан Єсілгоз-Зегеріус, відбулася після неодноразових закликів МКС до більшої підтримки розслідувань в Україні.
Лондон уже оголосив про додаткове фінансування у розмірі майже 400 000 фунтів стерлінгів (488 000 доларів США), щоб допомогти оплатити психологічну підтримку свідкам і жертвам злочинів або найняти додаткових британських експертів для посилення МКС.
За даними Міністерства юстиції Великої Британії, на конференції інші країни мають намір пообіцяти практичну та фінансову підтримку суду. Захід також включав сесії зі збору доказів і координації для просування розслідувань, йдеться в повідомленні.
У 2022 році співорганізатори Нідерланди направили дві групи судово-медичних експертів під прапором МКС для збору доказів для розслідування злочинів, скоєних в Україні з початку російського вторгнення.
Рааб, колишній юрист, який як урядовий юридичний радник працював над судовим переслідуванням за воєнні злочини Слободана Мілошевича в Сербії та Чарльза Тейлора в Ліберії, сказав, що учасники конференції «поділяють переконання, що президента Путіна і ширше (російське) керівництво потрібно притягнуті до відповідальності”.
"Абсолютно важливо, щоб ми об'єдналися навколо МКС і щоб ми підтримували офіс прокурора всіма необхідними, чи то ресурсами, чи то технічною експертизою, щоб продовжувати всі свої розслідування", - додав він.
До присутніх також звернулися міністр юстиції України Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін.
Відповідальність
МКС нараховує понад 900 співробітників і має бюджет 169 мільйонів євро на 2023 рік, що менше, ніж запит суду на 175 мільйонів євро на рік.
Його 123 держави-члени спільно відповідають за забезпечення фінансів суду. Він також отримує добровільні внески від міжнародних організацій, окремих осіб і корпорацій.
Хан сказав радіо BBC перед конференцією, що МКС «не може зробити все відразу» і не має «необмежених ресурсів» для розслідування ймовірних воєнних злочинів в Україні.
Однак, «якщо достовірні докази були зібрані і якщо немає виправдувальних доказів, які пом’якшують або зменшують кримінальну відповідальність, ми без вагань будемо діяти», — сказав він.
Хан зазначив, що ордери МКС проти Путіна та Львової-Бєлової вийшли після їхніх власних зізнань у тому, що українських дітей вивозили до Росії.
"Вони не заперечують, що діти перетнули міжнародні кордони. Вони не заперечують, що їх віддають на усиновлення незнайомцям з Росії", - сказав він.
"Отже, відповідні особи визнають досить важливі елементи злочину".
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