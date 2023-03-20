Вісім танків Leopard 2 з Норвегії - вже в Україні

Державний департамент США презентував звіт про ситуацію з правами людини в різних країнах світу.

Звіти щодо окремих країн "висвітлюють жахливі за своїми масштабами та серйозністю порушення протоколів і зловживання. Повномасштабна війна Росії проти України, яка почалася в лютому 2022 року, призвела до масових смертей і руйнувань, є повідомлення про вчинення російськими військовими злочинів та інших звірств, зокрема позасудові страти цивільних осіб і жахливі звіти про гендерне насильство, включаючи сексуальне насильство проти жінок і дітей", - заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, представляючи документ.

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Зокрема у документі в розділі "Україна" мовиться, що станом на грудень минулого року росіяни уразили обстрілами щонайменше 261 медичний заклад та понад 500 шкіл.

У звіті перелічуються серйозні порушення прав людини, які вчинили російські війська на окупованих територіях, і щодо яких автори звіту отримувати “достовірні повідомлення”:

масові та незаконні вбивства, зокрема позасудові;

вимушені зникнення людей;

катування та жорстоке, нелюдське або принизливе поводження чи покарання, зокрема, дітей;

свавільний арешт або затримання;

політичні ув’язнення або затримання, зокрема під час операцій «фільтрації», які супроводжувались допитами, катуванням, примусовим розділенням сімей, примусовою депортацією та усиновленням українських дітей до російських родин;

неправомірне втручання в приватне життя;

покарання членів сім'ї за ймовірні провини родича;

серйозні зловживання під час конфлікту, звірства, викрадення, катування та фізичне насильство;

серйозні обмеження свободи вираження поглядів, зокрема, для представників ЗМІ, що супроводжувались насильством або погрозами щодо журналістів, необґрунтовані арешти або переслідування журналістів, цензура;

серйозні обмеження свободи Інтернету;

суттєве втручання у свободу мирних зібрань;

жорсткі обмеження релігійної свободи;

обмеження свободи пересування;

нездатність громадян голосувати на вільних і чесних виборах;

серйозні та необґрунтовані обмеження участі в політичному житті;

серйозні обмеження або переслідування національних і міжнародних правозахисних організацій;

відсутність розслідування та відповідальності за гендерне насильство;

злочини, пов’язані з насильством, проти представників меншин чи корінного населення, як то кримських татар та етнічних українців;

злочини, пов’язані з насильством проти людей ЛГБТ.

Дослідники також звертають увагу, що до багатьох злочинів були причетні представники української влади, зокрема вбивств, катувань, свавільних арештів, вплив на суддів, обмеження свободи, переслідування людей.

“Уряд загалом не вживав адекватних заходів для притягнення до відповідальності чи покарання посадовців, які вчинили порушення, що призвело до атмосфери безкарності”, - мовиться у звіті.

Як приклад, звіт вказує на вбивство у Києві Дениса Кіреєва під час арешту силами СБУ. Він був членом української делегації на переговорах з Росією. Справу досі розслідує Державне Бюро розслідувань.

Також у документі йдеться про смерті внаслідок катувань або недбалості з боку міліції чи тюремних офіцерів в Україні.

Проблемою лишається низька кількість обвинувальних вироків, внаслідок розслідувань вбивств та інших злочинів під час Революції Гідності в Києві у 2013-14 роках, “попри наявність значних доказів і створення спеціального підрозділу ДБР для розслідування службових злочинів серед високопосадовців уряду та в правоохоронних органах”, - мовиться у звіті.

У розділі “тортури” автори звіту діляться оцінками про те, що в Україні лишається проблема "безкарності зловживань українських правоохоронних органів та Служби безпеки України, яких часто не притягують до відповідальності”.

Значною проблемою лишається “значна кількість дитячої порнографії в Інтернеті”, яка походить з України.

“Міжнародна організація з міграції повідомила, що діти з соціально незахищених сімей і ті, хто перебуває під опікою держави, як і раніше знаходяться в зоні високого ризику торгівлі людьми, в тому числі для комерційної сексуальної експлуатації та виробництва порнографії”, - мовиться у звіті.

Водночас дослідники віддають належне українській владі за вживання "деяких кроків", щоб притягнути до відповідальності та покарати посадових осіб, причетних до корупції.

“Корупція залишається поширеною на всіх рівнях виконавчої, законодавчої та судової гілок влади. [...] За перші сім місяців року шістьох суддів засудили за вимагання хабаря, і вони отримали різні покарання від трьох до семи років позбавлення волі. [...] Три з п’яти спеціалізованих антикорупційних органів до кінця року залишалися без постійного керівництва, що створювало серйозну проблему для ефективності антикорупційної системи”, - мовиться у звіті, який було направлено до Конгресу.

Автори звіту відзначають, що українська влада здебільшого не втручалась у розслідування журналістів чи правозахисників. При цьому, як зазначають автори звіту, "уряд забороняв, блокував або накладав санкції на ЗМІ та окремих журналістів, яких вважали загрозою національній безпеці або які висловлювали позицію, яка, на думку влади, підривала суверенітет і територіальну цілісність країни".

Український уряд "загалом дозволяв незалежний моніторинг в’язниць та центрів ув’язнення міжнародними та місцевими правозахисними групами", мовиться у звіті. Відсутня також інформація про політичних в'язнів в Україні.

Раніше в ООН презентували звіт про воєнні злочини Росії в Україні.