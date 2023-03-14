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Тренування на Leopard 2 у Німеччині майже завершене. Танки скоро будуть в Україні - CNN
Українські військові майже завершили навчання на бойових танках Leopard 2 у Німеччині, й незабаром ці танки вже будуть в Україні, про це повідомляє видання CNN з посиланням на речника Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу.
Речник німецького відомства назвав українських солдатів "високо мотивованими", а їхнє тренування впродовж останніх 5-ти тижнів "більш ніж ефективним".
За його словами, понад місяць українські військові у Німеччині щодня працювали по 12-14 годин на день, шість днів на тиждень. Вони тренувались за різними спеціальностями з обслуговування танка Leopard 2: водії, стрільці, техніки, командири та обслуговуючий персонал.
Видання CNN пише, як українські солдати жартома порівнюють керування німецьким бойовим танком з “водінням мерседеса”.
“У понеділок солдати завершили своє останнє тренування зі стрільби”, мовиться у статті. Військові показали ефективність влучності в бойових умовах на 82-85%, “це суперрезультат”, - сказав речник Командування спеціальної підготовки збройних сил Бундесверу.
Минулого року у Німеччині провели тренування для 1100 українських військових. Цього року мета Командування - підготувати 9 тисяч військових з України.
У лютому цього року в Україну прибули перші танки Leopard 2 від Польщі.
Як повідомлялось раніше, Німеччина обіцяла Україні 18 танків Leopard 2, а також 178 танків Leopard 1. Як раніше повідомляло німецьке видання Spiegel, частину з цих танків відправлять влітку, решту - наступного року.
Як повідомляв українському відділу Голосу Америки аташе з питань оборони посольства України у США Борис Кременецький, постачання танків Leopard 2, а також британських Challenger 2 та американських M1 Abrams в Україну будуть залежати від термінів підготовки українських військових, а до операцій на фронті Leopard 2 та Challenger 2 найімовірніше будуть залучені вже до літа цього року.
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- Голос Америки
Нідерланди нададуть Україні 2 кораблі-мисливці за мінами для захисту Чорного моря
Нідерланди мають намір надати Україні два кораблі-міношукачі типу Alkmaar, починаючи з 2025 року, а вже цього року розпочнуться відповідні навчання українських екіпажів. Про це повідомило Міністерство оборони країни, посилаючись на заяву міністерки оборони Нідерландів Кайси Оллонґрен під час її візиту до портових міст України Миколаєва та Одеси.
Заплановане постачання двох “мисливців за мінами” в Україну відбудеться після того, як Королівські військово-морські сили Нідерландів замінять власні протимінні кораблі на нові.
Україна, за повідомленням Міноборони Нідерландів, також отримає радіолокаційні системи виявлення безпілотників і системи мостів М3, поромних переправ та понтонних мостів, а також устаткування, яке дозволяє швидко будувати мости. Ця техніка закуповується безпосередньо у промислових партнерів.
В Одесі Кайса Оллонґрен обговорила зі своїм українським колегою, міністром оборони Олексієм Резніковим укріплення берегової оборони та важливість морської безпеки та захисту торгових суден, що перевозять зерно.
“Україна – морська держава. Ми будемо захищати наше Чорне та Азовське моря, як ми захищаємо свою землю та небо”, - написав Резніков у Твіттері.
“У Чорному морі Росія заклала дуже багато морських мін, які перешкоджають безпечному проходу. Україна має намір розмінувати [морську територію] після війни”, - інформує нідерландське Міноборони.
Відомство підкреслює, що Нідерланди мають значний морський досвід, включаючи навички знешкодження морських мін. Оллонґрен своєю чергою заявила, що навчання українських екіпажів сприятимуть безпеці у Чорному морі та в Європі, а також глобальній продовольчій безпеці. Навчання проводитимуть разом з Бельгією та, можливо, іншими союзниками.
“Наш внесок також підтримає українські збройні сили в їх переході на західні системи озброєння та стандарти НАТО”, - додала міністерка.
Резніков запевнив колегу, що військова підтримка Нідерландів та інших країн "реально впливає на захист України".
Внесок Нідерландів наразі становить 1,2 мільярда євро і включає самохідні гаубиці, пускові системи Patriot і танки, закуплені безпосередньо у постачальників, - пише Міноборони країни.
Міністерка оборони Нідерландів запевнила, що її країна продовжить надавати військову підтримку Україні. Вона наголосила на необхідності оперативності та, що стосується боєприпасів, достатньої кількості.
Оллонґрен також зустрілася з українськими військовими в Одесі, у військовій академії. Оллонґрен сказала, що Путін “їх недооцінив” і додала: «Ми можемо постачати техніку, але це ви боретеся за кожен дюйм своєї Батьківщини, за майбутнє своїх дітей, за майбутнє у вільній Україні, у світі, де ми поважаємо кордони один одного. Це наша мета».
Фільм "Навальний": політичний піар чи спроба звільнити Навального з тюрми. Коментарі експертів
Премію "Оскар" у категорії "Найкращий документальний фільм" отримав фільм "Навальний" про російського політика й опозиціонера Олексія Навального. Церемонія вручення премії відбулась у неділю, 12 березня, в Лос-Анджелесі.
“Думаю, ти станеш президентом після цього” - сказав журналіст-розслідувач Христо Грозєв в одній зі сцен цього фільму від канадського документаліста Деніела Роера.
“Це був найбільш політичний момент у телешоу, яке переважно вільне від політики”, - відгукується про вручення премії фільму "Навальний" видання Politico. Крім того, Politico пише, що Україна також отримала неофіційний “оскар” цього року, але “за зневагу” у статті, яка так і називається "А Оскар за зневагу дістається … Україні".
Видання пише, що для українців цьогорічна церемонія Оскар залишила гіркий присмак, адже Навальний, який може бути героєм для багатьох росіян, не дуже популярний в Україні.
"Українці не можуть забути націоналістичних заяв Навального щодо російських меншин, його позицію, що "Крим – це не бутерброд, який можна віддавати туди-сюди", а також його участь в ультранаціоналістичних маршах у Росії у 2000-х роках", - пише видання Politico, додавши, що багато українців вражені позицією Навального щодо окупації Криму 2014 року.
Лише через рік після повномасштабного вторгнення росіян в Україну і після двох років перебування в ув'язненні на Твітер-сторінці Олексія Навального з'явилось повідомлення про необхідність прийняти міжнародно визнані кордони України.
Продюсер іншого претендента на “Оскар” у тій же категорії документального кіно - Азад Сафаров, який представляв на Оскарі український фільм "Будинок зі скалок", пов'язав перемогу фільму "Навальний" із просуванням російської пропаганди на Захід.
“Сьогоднішній вечір ще раз довів, що російська пропаганда дуже добре діє і вміє розкручувати псевдогероїв там, де героїв нема. А значить у нас ще багато роботи. Ми українці, ми не скаржимось. Ми боремось. Переконуємо, доносимо, доводимо інформацію знову і знову поки нас не почують. Навіть якщо почути мають в Голівуді. За останні 10 днів тут в США ми всюди, де могли говорили про російські злочини, про російську війну проти України, і про російські фейки", - написав Сафаров у Фейсбуці, він є другим режисером цієї стрічки. Його позицію цитує у статті видання Politico.
Документальний фільм "Будинок зі скалок" розповідає про життя українських дітей із притулку поблизу лінії фронту, а також про дітей з окупованих Росією територій.
"Ми мали виграти не тому, що ми з України, а тому, що фільм глибокий, цінний і талановито знятий режисером з Данії Сімоном Леренгом Вілмонтом і зроблений крутою командою, - написав Азад Сафаров. - Наша мета була через "Будинок зі скалок" привернути якомога більше уваги до України".
“Це що, передвиборча кампанія?”
Деякі критики пишуть, що фільм "Навальний" зміщує увагу від повномасштабної війни в Україні, яку Росія розв'язала торік, до внутрішньо політичних питань в РФ.
У стрічці головний герой Олексій Навальний, звертаючись до російського натовпу щодо війни в Україні, наводить лише такий аргумент: “Ви хочете платити за війну?”
- Ні, - відповідає натовп.
- Я припиню війну, - обіцяє тоді натовпу Навальний.
Потенційне президентство Навального у майбутньому стало “певним лейтмотивом” фільму, що виграв “Оскар”, - вважає кінознавець, виконавчий продюсер «UA: Культура», автор проекту “Як дивитися кіно” Лук’ян Галкін, з яким поспілкувався Голос Америки.
“Є питання, яке звучить “за кадром”, чим потенційний президент Навальний буде відрізнятися від президента Путіна. Напевно, це моє емоційне сприйняття глядача: це що, передвиборча кампанія?”, - каже Галкін у своєму відеоогляді напередодні оголошення результатів цьогорічної кінопремії.
Він також наголошує, що першу промову після повернення до Росії, процитовану, зокрема, і в документальному фільмі, Навальний робив саме на фоні банера з Кремлем.
“Навальний з віслючками як Ленін з дітьми”
“Навальний ходить серед віслюків і поні. Хизується інтелектом перед віслюками. Десь у фільмі є Путін. Він – протилежність Навального. Він не ходить серед віслюків і всіх лякає. Навальний не лякає. Навальний хороший. Якщо ми цього не зрозуміли, фільм підкаже”, - пише Галкін у своєму відгуці на оскароносну стрічку, а у відеоогляді детально аналізує, як кінематографічними прийомами глядачу зроблено “підказки” про те, що думати і що відчувати під час перегляду - від підібраної “маніпулятивної” музики до милих моментів із тваринами (Галкін порівнює цей прийом із сюжетом радянської пропаганди “Ленін і діти”).
Крім того, як каже кінознавець та виконавчий продюсер «UA: Культура» Галкін, фільм створено як “шпигунський трилер” чи “таке собі супергеройське кіно”, щоб сподобалося і любителям “екшену”, не тільки шанувальникам класичного документального кіно.
Росіян нема сенсу “програмувати” на обрання Навального
Голова Незалежної медійної ради Отар Довженко у коментарі Голосу Америки розповів, що росіян нема сенсу “програмувати” на обрання Навального: “Та вони й кіно не побачать, і навряд чи дізнаються про цей «оскар».
У Росії вільні вибори можливі тільки після краху режиму Путіна і повної перебудови державного ладу, а також після настільки глибоких і масштабних змін у ментальності росіян, що я навіть не знаю, що може допомогти. Останній раз їхні голоси реально впливали на майбутнє держави понад чверть століття тому”.
“Інструмент внутрішньої боротьби за підтримку і визнання Заходу”
“Як на мене, це радше інструмент внутрішньої боротьби між фракціями і центрами впливу російської опозиції, яких є щонайменше декілька, за підтримку і визнання Заходу”, - вважає Отар Довженко.
Щодо фільму як можливого елементу передвиборчої кампанії, аналітик каже: “Оскароносний фільм — це, звичайно, заявка на перемогу, хоча в інших претендентів можуть бути свої козирі. Це навряд чи навіть слід тлумачити як переділ «шкури невбитої Росії». Все одно, якщо режим Путіна впаде, нема жодної гарантії, що «кандидат від Заходу» переможе на наступних виборах чи взагалі буде брати участь у виборах. Це змагання, перш за все, за ресурси — грошову допомогу, безпеку, допомогу в облаштуванні побуту і вільному пересуванні. Також не забуваймо, що Навальний сидить у тюрмі в Росії, й теоретично, міжнародний тиск може допомогти його звільнити. Саме це, а не якість кіна, могло стати головним аргументом, щоб дати йому “Оскар”.
Лук’ян Галкін водночас застерігає щодо підступності промокампанії самого фільму. За його припущенням, експертів кіноакадемії могли схилити до голосування не тільки аргументи щодо самого фільму, але і відчуття самозадоволення від дотичності до “великої справи”. Гасло самої рекламної кампанії “Навального” стверджувало, що “Оскар для Навального врятує життя Олексія”.
"Оскар" і Україна
Цього року, як і торік, організатори кінопремії "Оскар" не дозволили президенту України Володимиру Зеленському звернутися з промовою до американців під час церемонії вручення премій, мовляв, через “позаполітичну позицію” церемонії.
Михайло Подоляк, радник в адміністрації українського президента, розкритикував премію "Оскар" для стрічки “Навальний” . У Твіттері він заявив: "Якщо Оскар поза політикою, як ми повинні розуміти документальний маніфест Навального, переповнений внутрішньою російською політикою? Якщо Оскар поза контекстом війни в Україні та масового геноциду українців, чому ви постійно говорите про гуманізм та справедливість?".
Переможцем номінації “Найкращий міжнародний художній фільм” американська кіноакадемія обрала стрічку "На західному фронті без змін" швейцарського режисера Едварда Бергера, знята за однойменним романом Ремарка. Це антивоєнний фільм про людей, яких занапастила війна.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розкритикував це рішення, назвавши його "лицемірством" у коментарі німецькому виданню Bild am Sonntag.
"Якщо "На західному фронті без змін" отримає "Оскар" за найкращий іноземний фільм у той час, а президенту Зеленському, який воює, очолює країну, що бореться у найбільшій війні в Європі з часів Другої світової війни, не дозволять виступити на "Оскарі", ви не знайдете кращого прикладу лицемірства топ-менеджерів і продюсерів кіноіндустрії", - сказав Кулеба.
"Люди, ви збираєтеся нагородити фільм про війну і не розумієте: якщо ви п’єте шампанське, носите гарні сукні з діамантами, і ніхто з вас не хоче чути справжню історію війни, яка відбувається тут і зараз, то з вами щось не так", - зазначив глава МЗС України у коментарі виданню Bild am Sonntag.
- Голос Америки
У Держдепі прокоментували значення фрази "підтримувати Україну стільки, скільки потрібно"
Чи продовжуватимуть США підтримувати Україну "стільки, скільки потрібно", навіть якщо в американському суспільстві зменшиться підтримка України - таке питання на брифінгу у Держдепі США поставив журналіст видання The Epoch Times.
За словами журналіста, війна в Україні “не має ознак найближчого завершення”, а тим часом “громадська підтримка подальшої допомоги Києву з боку США, ймовірно, слабшає".
Речник Державного департаменту США Нед Прайс у відповідь заявив, що США залишатимуться відданими українським партнерам. “Ми прагнемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно”, - вкотре наголосив посадовець, і пояснив, що Штати підтримують порядок, заснований на правилах.
Це набагато більше, ніж тільки Україна чи будь-яка окрема країна. Йдеться про основні поняття, які лежать в основі Статуту ООН.Нед Прайс
“Коли йдеться про російську агресію проти України, то так, це про Україну, в першу чергу. Бо Росія намагається відмовити Україні в праві на існування, диктувати їй зовнішню політику… Але у певному сенсі це значно більше, ніж тільки Україна чи будь-яка окрема країна. Йдеться про основні поняття, які лежать в основі Статуту ООН, які лежать в основі Декларації ООН з прав людини, в основі міжнародного права”, - сказав Нед Прайс.
Посадовець також назвав “дуже прості передумови порядку, заснованого на правилах":
- великі країни не можуть залякувати малі країни;
- “можливо” не означає, що це “правильно”;
- країни мають суверенне право визначати своє власне майбутнє, свої власні партнерства, власні союзи, власні прагнення.
“Якщо Росії дозволять безконтрольно кинути виклик цьому в Україні, то країни в усьому світі цілком можуть отримати так званий мандат, аби кинути такий же виклик [порядку] в інших регіонах”, - зазначив Нед Прайс.
"Росія намагається позбавити Україну права на існування, диктувати їй зовнішню політику, а цей вибір, який має бути лише за українцями", - наголосив речник Держдепу.
Він також пояснив позицію Держдепартаменту щодо підтримки українського протистояння в російській війні: “Коли заснований на правилах міжнародний порядок опиняється під загрозою де завгодно, ми вважаємо, що це загроза повсюдна. Тому важливо, щоб Сполучені Штати були рішучі разом із десятками країн світу, які не лише підтримали Україну, але й підтримали систему ООН, Статут ООН, міжнародне право, Декларацію ООН з прав людини. Понад 140 країн світу зробили це вже тричі. І це не тому, що це “західна конструкція”, це не “американська конструкція”. Це – порядок, у який вірять країни в усьому світі. Це порядок, який забезпечує безпрецедентний рівень стабільності, безпеки та процвітання з тих пір – приблизно після 80 років після закінчення Другої світової війни”.
Неда Прайса також запитали, чому США не надішлють Україні винищувачі та не запровадить “максимальні санкції” проти Росії, “подібні до кампанії максимального тиску США на Іран”.
“Гадаю, ви… бачите всеосяжний режим санкцій, який, по-перше, завдав шкоди російській економіці. Це змусило Кремль вдатися до надзвичайних заходів, щоб підтримати економіку Москви, підтримати валюту, підтримати фінансові ринки", - каже Прайс. І додав: "І подивіться на ширший набір заходів, експортний контроль, який ми запровадили, який систематично позбавляв Росію можливості імпортувати сировину, яка їй знадобиться в довгостроковій перспективі для здійснення агресії проти України чи будь-якої іншої країни… Ви бачите, що санкції, які запровадили США та наші десятки партнерів по всьому світу, мали величезний ефект”.
Що стосується F-16, то, за словами Неда Прайса, США надали для українських партнерів те, що їм потрібно для бою наразі.
“Вам не потрібно вірити нам на слово щодо ефективності такого підходу. Ви можете подивитись на рішучість, стійкість, наполегливість наших українських партнерів, а також на успіх, до якого це призвело, і якому певним чином сприяла величезна допомога у сфері безпеки, яку надали Сполучені Штати та приблизно 50 країн навколо світу. Це рішення, які ми приймаємо на динамічній основі, точно враховуючи потреби в розмові з нашими українськими партнерами, у розмові з нашими партнерами в Європі, НАТО, а також у всьому світі”, - наголосив Прайс.
Як повідомляв Голос Америки, раніше координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі назвав причини, чому Штатам слід допомогти Україні здобути перемогу на полі бою.
«Україна не програє, якщо Захід не здасться», - так висловлювалися про ситуацію довкола війни експерти Центру стратегічних і міжнародних досліджень CSIS.
До слова, опитування свідчать, що 50% американців вважають Китай найбільшим ворогом своєї країни. Трохи більше третини - 32% опитаних - називали “ворогом країни” Росію, і ще 7% визначили найбільшим ворогом Північну Корею.
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