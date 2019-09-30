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Ілон Маск презентував прототип нової ракети

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Ілон Маск представив прототип космічного апарату Starship, розробленого, щоб доставити людей на Місяць та Марс. Виступаючи перед публікою ва Бока Чіка, штаті Техас на фоні прототипу апарату, Маск заявив про плани розпочати орбітальні випробування менше ніж через два місяці.

Кінцевою метою проекту є колонізація Марса, про яку давно говорить Маск.

"Starship дозволить нам заселити інші світи", - написав мільярдер у Twitter перед презентацією.

Ракета заввишки 118 метрів є допрацьованим варіантом Big Falcon Rocket (BFR). Вона, за словами Маска, буде здатна транспортувати біля 100 людей на Місяць, чи Марс.

Наприкінці 2020 року, ракета з вісьмома митцями на борту зробить обліт навколо Місяця, повідомляє компанія SpaceX. Одним з пасажирів планує стати японський мільярдер-ексцентрик Юсакі Маедзава. Маедзава заробив статки в сфері електронної торгівлі одягом.

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