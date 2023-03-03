USAID оголошує нові партнерства, щоб допомогти Україні “продовжувати годувати світ”

Агентство США з міжнародного розвитку USAID оголосило про нові партнерства з приватним сектором для розвитку аграрного сектора України та допомоги із постачанням зерна до інших країн. Як ідеться у заяві організації - “щоб допомогти Україні продовжувати годувати світ”.

Ця ініціатива є частиною цілеспрямованих зусиль адміністрації Байдена зі сприяння економіці України та пом’якшення глобальної кризи продовольчої безпеки, що загострилася після вторгнення Росії в Україну, - інформує CNN .

Видання нагадує, що Україна є основною житницею для значної частини світу, а сільське господарство генерує понад 40% загальних доходів держави від експорту. Утім, за даними Міністерства економіки України, торік економічні показники скоротилися загалом більш ніж на 30% унаслідок знищення Росією інфраструктури, об’єктів бізнесу, жорстоких вбивств цивільного населення.

Нові партнерства USAID із компаніями Grain Alliance, Kernel і Nibulon передбачають інвестицію на суму понад 44 мільйони доларів США в агросектор України.

Нові партнерства USAID із компаніями Grain Alliance, Kernel і Nibulon передбачають інвестицію на суму понад 44 мільйони доларів США в агросектор України. Очікується, що інвестиції збільшать обсяги перевезення зерна більш ніж на 3,35 мільйона тонн на рік, зміцнять економіку України та виведуть на світовий ринок вкрай необхідне зерно.

Спільні інвестиції включають 8 мільйонів доларів США від Ініціативи сприяння стійкості сільського господарства в Україні (AGRI-Україна) та понад 36 мільйонів доларів США від трьох партнерів з приватного сектора.

Grain Alliance працює в Україні понад 20 років, обробляє близько 60 000 гектарів і використовує шість зернових елеваторів загальною потужністю сушіння та зберігання понад 300 000 тонн. Kernel є найбільшим в Україні виробником та експортером соняшникової олії та найбільшим експортером зерна. За останні 15 років компанія інвестувала в українську економіку понад 2,5 мільярда доларів. За останні 30 років українське ТОВ Nibulon створило вертикально інтегровану мережу логістичної зернової інфраструктури, яка включає 80 тис. га землі та загальну потужність зберігання збіжжя обсягом понад 2,25 млн тонн. Nibulon налічує 6 тисяч співробітників і інвестував в українську економіку понад 2,3 мільярда доларів (включно із 600 мільйонів доларів у флот з 82 сучасних суден, які зараз заблоковані через агресію Росії), йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Голос Америки, Державний секретар США Ентоні Блінкен на зустрічі «Групи двадцяти» в Індії закликав Росію продовжити дію укладеної за посередництва ООН угоди про експорт українського зерна.

«Надзвичайно важливо, щоб «Група двадцяти» виступила на користь продовження та розширення зернової ініціативи для зміцнення продовольчої безпеки найбільш уразливих верств населення», — сказав Блінкен міністрам закордонних справ «Групи двадцяти» у Нью-Делі. Чорноморська зернова угода була укладена в 2022 році за посередництва ООН і Туреччини, термін дії угоди закінчується 18 березня.

Блінкен попередив, що поточна угода закінчується цього місяця, а Росія не погодилася продовжити цю життєво важливу домовленість.