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Запрацювали нові правила в'їзду до США

З 8 листопада США скасували обмеження на подорожі з більшості країн Європи а також з Китаю, Індії, Бразилії тощо. Також усувається обмеження на в'їзд для громадян Канади та Мексики.

Згідно з новими правилами, іноземці, які хочуть в'їхати до Сполучених Штатів, перед посадкою на літак, або при перетині наземного кордону, повинні надати посвідку вакцинації від COVID-19.

Враховуватимуться щеплення зроблені вакцинами зареєстрованими США та Всесвітньою організацією охорони здоров'я.

Подорожуючі, які пройшли повну вакцинацію і прибувають до США літаком, мають також пред'явити негативні результати тесту на коронавірус. Тест має бути зроблено не раніше, ніж за три дні до посадки.

Ті, хто не пройшов вакцинацію і підпадає під виключення з правил, мають надати негативний результат тесту, зробленого за день до вильоту.

Зняття обмежень сприятиме збільшеню потоку туристів, сподіваються у США. Як повідомляв "Голос Америки", за оцінками туристичної галузі, на подорожувальників із цих країн припадало 53% усього туристичного потоку до США, й обмеження призвели до втрати 300 мільярдів доларів із березня 2020.

Один із найбільших авіаперевізників у США United Airlines повідомляє, що уже має 50-відсоткове зростання міжнародних пасажирів у порівнянні із минулим тижнем. Інша провідна компанія Delta Air заявила про зростання бронювань у 450% й закликала пасажирів бути готовими до довгих черг на контролі в аеропортах.

В статті використано інформацію АР.

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Дедалі більше акторів та операторів приєднуються до закликів заборонити використання справжньої зброї на знімальних майданчиках. Відео

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