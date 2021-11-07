США готуються приймати міжнародних туристів - вперше за півтора роки скасовуються обмеження на в'їзд

З понеділка, 8 листопада американська туристична галузь очікує значний бум подорожувальників з-за кордону із тим, як США відкриває свої кордони для туристів із більшості країн світу.

Один із найбільших авіаперевізників у США United Airlines повідомляє, що уже має 50-відсоткове зростання міжнародних пасажирів у порівнянні із минулим тижнем. Інша провідна компанія Delta Air заявила про зростання бронювань у 450% й закликала пасажирів бути готовими до довгих черг на контролі в аеропортах.

Як "Голос Америки" повідомляв раніше, іноземці мають бути щеплені вакцинами від COVID-19, схваленими американськими регуляторами або Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Сертифікати про вакцинацію перевірятимуть до посадки в літак або на сухопутному пункті перетину кордону. Виняток становитимуть діти до 18 років.

Представники Білого дому у Twitter повідомили, що з огляду на прогнозоване зростання пасажиропотоку в аеропортах і на наземних пунктах пропуску "нададуть додаткові ресурси".

Адміністрація попереднього президента Дональда Трампа ввела низку обмежень через пандемію напочатку 2020 року. До США заборонили в'їжджати людям, що не мають громадянства або дозволу на проживання у США із 33 країн світу, включаючи 26 держав Шенгенської зори, Китаю, Індії, Південної Африки, Ірану, Бразилії, Ірландії та Великої Британії. Україна у цьому переліку не значилась.

Також громадянам інших країн не можна було в'їжджати до США, якщо вони менш як 14 днів до того побували в одній із цих 33 держав.

Представники американської туристичної галузі кажуть, що на подорожувальників із цих 33 країн припадало 53% усього туристичного потоку до США, й що обмеження призвели до втрати 300 мільярдів доларів із березня 2020.

У матеріалі використано джерела: Reuters

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