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США та "Група семи" вводять нові санкції щодо Росії - Деталі від Білого Дому
Білий дім у понеділок, 27 червня, заявив, що США та їхні союзники з "Групи семи" планують запровадити нові санкції щодо Росії та продовжити підтримку України.
За повідомленням Адміністрації президента США, нові санкції стосуватимуться сотень фізичних і юридичних осіб, на додачу до понад 1000 осіб, щодо яких вже запроваджені санкції. Будуть також введені додаткові мита на сотні російських товарів.
Нові санкції США та G7 стосуватимуться низки секторів економіки та суспільства.
Російська військова продукція та ланцюги постачання
За поясненням Білого дому, США запровадять блокувальні санкції щодо великих державних оборонних підприємств і пов'язаних з обороною організацій та фізичних осіб. Лідери “Групи семи” узгодять і розширять санкції, щоб ще більше обмежити доступ Росії до ключових промислових ресурсів, послуг і технологій, особливо тих, що підтримують промислову базу озброєнь в РФ і її технологічний сектор.
Підвищення мита на російські товари, щоб фінансувати допомогу Україні
США мають намір підвищити мита для Росії на понад 570 груп російських товарів, на суму близько 2,3 мільярдів доларів. Байден та інші лідери “Групи семи” домагатимуться повноважень, щоб використовувати доходи, отримані від нових тарифів на російські товари, для допомоги Україні.
Обмеження доступу Росії до глобального ринку
Сполучені Штати заборонять імпорт російського золота у США (другий найбільший експорт Росії після енергетики), що обмежить доступ Росії до глобального ринку золота. Міністерство торгівлі США та країни G7 також продовжуватимуть усувати недоліки у законодавстві щодо тих, хто намагається ухилитись від санкцій.
У спільній заяві "Групи семи", зокрема йдеться, про намір досліджувати нові способи ізоляції Росії від участі у світовому ринку та запроваджувати нові санкції.
«Ми сповнені рішучості зменшити доходи Росії, в тому числі, від золота», - йдеться у комюніке.
Порушники прав людини. Причетні до воєнних злочинів
Лідери G7 мають намір запровадити санкції щодо відповідальних за порушення прав людини.
"Лідери вирішать запровадити санкції щодо тих, хто несе відповідальність за порушення прав людини, зокрема за воєнні злочини, здійснення нелегітимної влади в Україні, причетних до російської тактики крадіжки українського зерна або іншого незаконного отримання прибутку внаслідок війни", - йдеться у повідомленні Білого дому.
Візові обмеження США стосуватимуться близько 500 чиновників через порушення ними суверенітету України або придушення інакомислення в Росії.
Бюджетна підтримка
G7 візьме на себе зобов’язання допомогти Україні покрити короткостроковий дефіцит бюджетного фінансування, це включає зобов'язання США виділити на це 7,5 мільярдів доларів. Лідери країн найбільших економік світу також візьмуть на себе довгострокові безпекові зобов’язання, зокрема щодо Україні фінансової, гуманітарної, військової та дипломатичної підтримки.
Країни "Групи семи" надали або пообіцяли до 29,5 мільярдів доларів бюджетної підтримки в цьому році.
Війскова допомога
Білий дім: "Зобов’язання лідерів передбачатимуть підтримку надійної військової готовності та оборони України, в тому числі шляхом своєчасного забезпечення сучасним оборонним обладнанням та передовими системами озброєнь".
У повідомленні Адміністрації президента США мовиться, що Вашингтон об’єднав понад 30 союзників і партнерів з усього світу, щоб запровадити серйозні витрати для Росії.
“Коаліція на чолі зі США продовжить посилювати тиск на Путіна. За кілька місяців експорт США до Росії, зокрема критично важливих технологій, необхідних Путіну для підтримки своїх військових, скоротився приблизно на 97%. Російський імпорт товарів з усього світу міг скоротитись на 40%”, - повідомляє Білий дім.
Напередодні лідери "Групи семи" оприлюднили спільну заяву за результатами саміту у Німеччині. Вони висловили непохитну підтримку уряду та народу України у захисті її суверенітету. Лідери "Групи семи" запевнили в заяві, що фінансова, військова та інша підтримка України триватиме "стільки, скільки буде необхідно".
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Посол США в Росії Салліван: «Росія зробила все, щоб віддалити себе від України»
Стаття є перекладом з інтерв’ю, зробленого Російською службою Голосу Америки, яке в оригіналі вийшло тут.
Джон Салліван в ексклюзивному інтерв'ю кореспондентові Російській службі «Голосу Америки» Рафаелю Саакову розповів про підхід американської дипломатії до російської агресії проти України та долю мирних переговорів. Посол США в Російській Федерації Джон Салліван прилетів із Москви до Вашингтона на щорічну конференцію Держдепартаменту за участю голів дипломатичних місій США.
Рафаель Сааков: Пан Посол, щорічна конференція у Вашингтоні за участю голів дипломатичних місій США у світі відбувається цього разу в період російської агресії проти України. У чому полягає основний сигнал, який американські посли хотіли б відправити світові щодо дії російської агресії?
Джон Салліван: Просто неймовірно, наскільки світ перекинувся з ніг на голову з початку російської війни наприкінці лютого. Цьому присвячено значну частину нашої конференції за участю всіх американських послів. Ми хочемо переконатися в тому, що світ знає та реагує на цей масштабний акт агресії та агресивної війни, яка ведеться на європейському континенті за допомогою артилерійських снарядів та ракет, що падають на стародавні міста Європи, що, як ми думали, залишилося позаду 20-го віці. Гинуть невинні жінки та діти, руйнуються лікарні та школи. Все тому, що російська влада та особисто президент Путін вирішили розпочати агресивну війну з метою захопити частково чи цілком незалежну суверенну країну, яка є членом Організації Об'єднаних Націй. І це те, з чим ми маємо справу зараз. Президент Байден і держсекретар Блінкен роблять все можливе, щоб згуртувати світ для протидії цьому.
Р.С.: Держсекретар Блінкен, говорячи про цілі та пріоритети американської зовнішньої політики та дипломатії на найближчий рік, називає, серед іншого, зусилля США, спрямовані на переконливу стратегічну невдачу війни Путіна та Росії проти України. Які основні кроки необхідні для цього?
Д.С.: Можна виділити три основні напрямки роботи. По-перше, Сполучені Штати, а також наші союзники та партнери по всьому світу запровадили масштабні економічні санкції, задіяли експортний контроль і тим самим ізолювали Росію. 141 країна підтримала резолюцію Генасамблеї ООН, щоб - і це слова з документа - засудити та піддати критиці агресивну війну Росії в Україні. Друге — дії, спрямовані на підтримку України та її здатність захистити себе. І третє — посилення НАТО і наших союзників по НАТО в Європі, особливо у Східній Європі, на кордонах з Росією, які особливо сильно відчувають загрозу з боку Росії, що діє агресивно.
«Економічні відносини між Сполученими Штатами та Росією розтрощені, стерті в пилюку»
Р.С.: Президент Байден у своєму зверненні з нагоди Всесвітнього дня біженців заявив про прихильність Вашингтона дипломатичним зусиллям для припинення конфліктів. Які дипломатичні шляхи вирішення цього військового конфлікту ще залишаються?
Д.С.: Думаю, важливо розуміти масштаб проблеми і те, чого російська влада досягла своїми діями. Майже 15 мільйонів є або біженцями, які залишили Україну, або внутрішньо переміщеними особами. Статистика жертв жахає – тисячі невинних людей, чоловіків, жінок та дітей убито, плюс мільйони біженців. Все це лягає колосальним тягарем на саму Україну, а також на сусідні з Україною країни, зокрема такі невеликі, як Молдова, чисельність населення якої різко зросла через суттєвий приплив біженців, які біжать від насильства, розв'язаного російською владою в Україні. Сполучені Штати на чолі з президентом Байденом, а також наші союзники та партнери надали гуманітарну та іншу допомогу Україні та сусіднім із нею країнам, таким як Польща, Чехія, Словаччина, Румунія та Болгарія, які зіткнулися з масовим напливом біженців. І, як ви знаєте, у США діє програма прийому 100 тисяч українських біженців. Але все це було викликано рішенням одного уряду, а насправді однієї людини — президента Путіна - розпочати цю війну.
Р.С.: Гадаю, ваше життя та ваша робота також зазнала значних змін після 24 лютого. У чому полягають основні виклики зараз і як ви охарактеризуєте рівень двосторонніх відносин зараз?
Д.С.: Звісно. І одна з найбільш істотних змін полягає в тому, що протягом двох з половиною років одним із моїх обов'язків як посла було займатися американськими компаніями, які ведуть бізнес у Росії. До кінця минулого року понад 1150 компаній із США вели бізнес на території Росії. Тепер залишилася лише мала частка. Економічні відносини між Сполученими Штатами та Росією розтрощені, стерті в пилюку, і найближчим часом вони не відновляться.
Російська влада і російські ЗМІ недооцінили силу України
Р.С.: Ваша колега, Посол США в Україні Бріджит Брінк в інтерв'ю «Голосу Америки» у Києві сказала, що – цитата – «ми чудово розуміємо, що поставлено на карту, і тому ми тут, щоб допомогти Україні здобути перемогу». Наскільки ви впевнені в кінцевому успіху України через чотири місяці повномасштабної війни з боку Росії і з урахуванням просування російської армії на сході України?
Д.С.: Я — не військовий експерт, але скажу просто по-людськи: те, що зробили президент Зеленський та його уряд для протидії цій масованій агресії, надихає. Я не думаю, що російська влада очікувала, що український уряд стоятиме твердо і чинитиме опір. Президент Зеленський залишився у Києві, розуміючи, що російська армія рухається на південь із боку Білорусі, щоб дістатися до нього. Це вимагало мужності. І, я переконаний, це надихало і мотивувало його земляків-українців, які вірять у свою країну, борються її і не збираються здаватися. Ви знаєте, російська влада і російські ЗМІ люблять говорити про силу Росії, але вони недооцінили силу України.
Р.С.: Володимир Зеленський неодноразово говорив, що готовий до переговорів із Володимиром Путіним. Проте мирні переговори між Україною та Росією зайшли в глухий кут. Як сказав глава української делегації Давид Арахамія, який відвідав минулого тижня Вашингтон, консультації можуть поновитися лише наприкінці серпня. Що, на вашу думку, має статися, щоб Путін погодився на зустріч чи як мінімум телефонну розмову з Зеленським?
Д.С.: Це те, до чого президент Байден та лідери багатьох країн продовжують закликати російську владу – припинити війну, припинити агресії та перейти до переговорів. Я не бачив жодних ознак того, що російський уряд та президент Путін зацікавлені у переговорах. Вони хочуть, щоб українці припинили опір, не встоявши під тиском російського вторгнення, а вже потім пішли на переговори. І президент Зеленський від імені свого народу, який він представляє, як демократично обраний президент, сказав: «Ні, дякую, ми вестимемо переговори, але не тоді, коли ви приставили зброю до голови». Як каже президент Байден, гадаю, цей конфлікт, як і всі конфлікти, закінчиться у тій чи іншій формі через переговори. І Сполучені Штати прагнуть підтримати Україну, підтримати президента Зеленського, щоби результат, якого хочуть самі українці, було досягнуто не лише на полі бою, а й, зрештою, у переговорах із Росією.
«Ми не бачили будь-якої матеріальної підтримки з боку Китаю зусиль російського уряду щодо придушення України»
Р.С.: Чи міг, на вашу думку, Китай зіграти велику роль у примусі Росії до переговорів і чи були у вас, можливо, розмови щодо цього з китайським послом у Москві?
Д.С.: У мене не було, але я знаю, що американська влада, мої колеги по Держдепартаменту ясно дали зрозуміти, що ми сподіваємося і очікуємо, що Китай виступить разом з рештою цивілізованого світу, разом з тими, хто підтримує статут ООН і хто проти агресивної війни та насильства. І, гадаю, буде справедливо сказати, що є певне розчарування через те, що риторика Пекіна виявилася не такою, на яку можна було сподіватися. Водночас, наскільки я знаю, ми не бачили будь-якої матеріальної підтримки з боку Китаю зусиль російського уряду щодо придушення України.
Р.С.: Якщо говорити про риторику Росії, прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков назвав взятих у полон американських добровольців «солдатами удачі», не захищеними законами воєнного часу, яких мають покарати. Чи можете ви підтвердити інформацію про затримання громадян США, що відомо про їхню долю, чи обговорювали ви цю тему в Москві і чого чекати, враховуючи слова Пєскова, який не виключив смертної кари?
Д.С.: Я говорив із колегами у Вашингтоні. Я не маю на даний момент незалежних джерел, які можуть підтвердити ні особи, ні місцезнаходження будь-яких громадян США, взятих у полон в Україні. Але можу сказати вам, що ми надіслали російській владі дуже чіткий сигнал про те, що з будь-якими американцями, взятими Росією в полон в Україні, потрібно звертатися відповідно до Женевських конвенцій. І те, що сказав представник Кремля, схоже, вказує на те, що вони не розуміють своїх зобов'язань щодо Женевських конвенцій щодо гуманного поводження з представниками воюючих сторін.
Р.С.: Багато колишніх військових вирушили добровольцями воювати в Україну. Були, наприклад, коментарі британських міністрів, які закликали британців не їздити на війну. Чи є якісь рекомендації від влади США своїм громадянам із цього питання?
Д.С.: Президент Байден особисто казав, що ми не рекомендуємо американцям їздити до України воювати. Є інші способи підтримувати Україну, зокрема фінансово. Багато американців вирушили до Східної Європи, щоб допомагати біженцям. Але ми не закликаємо, точніше, всіляко не рекомендуємо американцям вирушати в Україну і брати в руки зброю за нинішніх обставин.
Р.С.: Колишнього морського піхотинця Тревора Ріда було звільнено у квітні з російської в'язниці внаслідок обміну на росіянина Костянтина Ярошенка. Рідні Ріда заявили після цього, що президент Байден, можливо, врятував життя їхньому синові. Чи можете ви поділитися якимись деталями переговорів і з якими додатковими труднощами, з якими ви зіткнулися з огляду на те, що це відбувалося вже під час російської війни?
Десь у глибині душі люди в Росії розуміють, що те, що відбувається в Україні, неправильно
Д.С.: Справа Тревора була однією з найважливіших серед тих, якими я займався, коли став послом. Його заарештували за кілька місяців до того, як мене затвердили на посаді. І я дуже близько з ним познайомився. Він дивовижний американець, колишній морський піхотинець. Один із моїх перших візитів до нього був ще до того, як його засудили, у московському СІЗО-5. Ми розмовляли просто про речі, яких він потребував, про книги, які ми збиралися дістати для нього, про передачу повідомлень від його сім'ї. І раптом він подивився на мене і сказав: «Пане посол, я хочу вам дещо сказати. Я хочу, щоб ви знали, що ніколи не зроблю нічого, що могло б поставити Сполучені Штати в незручне становище». Ух ти! Зазвичай на моїй роботі люди хочуть чогось від мене, а тут хтось намагається запевнити мене, що все буде гаразд. Це людина з надзвичайно сильним характером. У той же час, на жаль, і сам Тревор говорив про це [після повернення], у нас там ще залишаються громадяни США - Пол Вілан, Брітні Грайнер та інші, які там перебувають і на справах яких зараз зосереджені наші зусилля.
Р.С.: Складається відчуття, що Росія через свої пропагандистські канали всередині країни все частіше говорить про те, що це війна не проти України, а війна проти США, проти НАТО, проти Заходу. Що ви думаєте про це? З того, що ви особисто бачите, як російський народ сприймає подібний наратив і чи готовий він його завзято підтримувати?
Д.С.: Із цим все складно. Я чув від багатьох росіян тут, у Сполучених Штатах, з якими знайомий особисто, і вам це добре відомо, коли люди отримують одні й ті самі новини постійно, колись це починає просочуватися в їхню свідомість. Це все, що вони чують, і їм важко сприйняти альтернативну точку зору. Але, як на мене, десь у глибині душі люди в Росії розуміють, що щось не так і те, що відбувається в Україні, неправильно. Так, вони підтримують свою країну, вони люблять свою армію, але все-таки щось не так і вони це знають. І ви відчуваєте, що це ховається у них усередині. Люди хочуть знати, коли все зупиниться, коли все повернеться до того, що було. На жаль, найближчим часом цього не станеться.
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим". Відео
“Повернись живим” є одним з найбільших волонтерських фондів України, який збирає допомогу на підтримку українських військових. Голос Америки поспілкувався із керівником фонду Тарасом Чмутом - про те, яке ще західне озброєння необхідне Україні для ефективного контрнаступу та коли його очікувати.
США: дефолт Росії показав вплив санкцій на її економіку
Росія вперше за більше ніж століття здійснила дефолт за своїми міжнародними облігаціями, заявив Білий дім, оскільки широкі санкції фактично відрізали країну від глобальної фінансової системи, що робить її активи недоторканими.
Кремль, у якого є гроші на виплати за рахунок надходжень від нафти та газу, швидко відхилив претензії та звинуватив Захід у тому, що він доводить його до штучного дефолту. Раніше деякі власники облігацій заявляли, що не отримували прострочених відсотків у понеділок після закінчення основного терміну платежу в неділю. читати більше
З моменту вторгнення в Україну 24 лютого Росія намагалася виплатити 40 мільярдів доларів за непогашеними облігаціями.
"Сьогодні вранці новини про дефолт Росії, вперше за більше ніж століття, говорять про те, наскільки сильні дії США разом з союзниками та партнерами, а також наскільки потужний ефект вони мають на російську економіку", - сказав американський чиновник на полях саміту G7 в Німеччині.
Зусилля Росії уникнути першого великого дефолту за міжнародними облігаціями після більшовицької революції понад століття тому наприкінці травня були зупинені, коли Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) фактично заблокувало Москву від здійснення платежів.
«З березня ми думали, що дефолт Росії, ймовірно, неминучий, і питання було тільки в тому, коли», – сказав Денніс Граніцкі, керівник відділу суверенних судових справ юридичної фірми Quinn Emanuel, у коментарі Reuters перед недільним терміном.
Офіційний дефолт був би значною мірою символічним, оскільки Росія наразі не може позичати на міжнародному рівні і не потребує цього завдяки великим доходам від експорту нафти та газу. Але стигма, ймовірно, підвищить вартість позик у майбутньому.
Йдеться про виплати в розмірі 100 мільйонів доларів у вигляді відсотків за двома облігаціями, одна номінована в доларах США, а інша в євро, які Росія мала сплатити 27 травня. Виплати мали пільговий період у 30 днів, який закінчився в неділю.
Міністерство фінансів Росії заявило, що здійснило платежі до свого Національного розрахункового депозитарію (NSD) в євро та доларах, додавши, що виконало зобов’язання. У розмові з журналістами прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що те, що платежі були заблоковані Euroclear через санкції Заходу проти Росії. Кліринговий центр Euroclear не відповів на запит на коментар.
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки - Тарас Чмут, фонд "Повернись живим"
“Повернись живим” є одним з найбільших волонтерських фондів України, який збирає допомогу на підтримку українських військових. Нещодавно фонд став першою благодійною організацією України, яка отримала ліцензію на закупівлю товарів подвійного та військового призначення, в тому числі летального озброєння. Ми поспілкувались із керівником фонду Тарасом Чмутом - про те, яке ще західне озброєння необхідне Україні для ефективного контрнаступу та коли його можна очікувати.
Тарасе, дякую, що знайшов час на розмову. Ти приїхав до Вашингтона - з ким тут зустрічаєшся і на чому робиш акцент у свої розмовах?
Ми з частиною команди фонду вже майже тиждень працюємо тут. Мета дуже проста. З одного боку, ми хочемо відкривати представництво в США. З іншого боку, Америка це головний союзник і партнер України. І від того, наскільки достовірна, точна і коректна інформація буде циркулювати тут в кабінетах, залежить те, якою буде допомога для України.
Також ми зацікавлені в американській зброї, ми зацікавлені в американському спорядженні. Тут топові світові виробники. В нас зараз є можливість при наявності фінансів це купувати. І хотілося б теж налагоджувати цю співпрацю.
Фонд “Повернись живим” отримав ліцензію на закупівлю товарів подвійного та військового призначення закордоном. Що це означає на практиці?
Дуже просто. Ми можемо напряму, без посередників, без прокладок купувати будь-що, що Україні готові продавати як країні, і на що в нас є кошти.
Домовлятися потрібно напрямку з виробниками зброї? Чи також треба контактувати з урядом країни?
Залежить від типу, від країни і від регулювання. В нас зараз є пакет замовлення на 20 мільйонів доларів, по двох угодах. По одній - це бронетехніка. По іншій поки не буду розголошувати, але вона повʼязана з повітрям. В обох випадках це погоджувалось і на рівні виробників, на нашому рівні - кінцевих отримувачів цієї продукції - і на рівні постачальників, відповідно до свого законодавства і своїх процедур продажу подібної зброї для України.
Це тут в США, чи в інших країнах?
Ні, це інші країни. Ми ці переговори розпочали в березні та травні. Одна угода вже реалізована, ми просто публічно про неї ще не повідомляли, бо є на це свої причини. Але думаю, в найближчі тижні ми це виправимо. Інша угода перебуває на етапі логістики до України.
Ми розглядаємо США як величезний ринок для нас.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Ми розглядаємо США як величезний ринок для нас. Але знову ж таки, питання в коштах і питання в тому, щоб не витрачати обмежені народні гроші на те, що ми можемо пролобіювати тут за американські кошти в рамках ленд-лізу або інших пакетів допомоги.
Тобто наше завдання - не просто щось зробити, бо ми можемо це зробити. А зробити те, що держава зараз не може або держава не може це зробити ефективно, або робить це повільно. Ми маємо доповнювати і посилювати, а не просто робити, бо можемо.
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Чи є щось конкретне, до чого зараз приглядаєтесь, якщо говорити про американські запаси? Зважаючи на спроможності фонду і на готовність надати ці речі?
Для нас цікаві Humvee - легка бронетехніка. Для нас цікава мінометна артилерія - в першу чергу, 105-мм гаубиці. Для нас цікавий військовий звʼязок - Harris-и, засоби нічного бачення, тепловізійна оптика. Можливо, безпілотники та ударні безпілотники.
Візьмімо, до прикладу, один Humvee. Або один безпілотник Reaper - скільки це може коштувати?
Humvee може коштувати 50-70 тисяч доларів. А Reaper може коштувати мільйони доларів, тому що це комплекс. Та угода, яку ми реалізували - повітряна угода, її вартість 16,5 мільйона доларів. Вона включає як повітряний компонент, так і безпосередньо зброю. І воно працює тільки комплексно, а не як окремий виріб, який ви можете просто окремо купити.
Тому все, що стосується торгівлі зброєю, високотехнологічною зброєю, це комплексна історія. Ви не купуєте тільки танк. Або ви не купуєте просто гармату. Ви купуєте зразу і боєприпаси, і навчання, і обслуговування, і запасні частини, можливо, засоби навігації під це все. Тому що тільки тоді воно розкриває свій потенціал. Інакше це просто виріб, який не набагато кращий за умовну радянську гармату, танк чи ще щось.
Чи є якісь дані, скільки українська громада за кордоном надсилає грошей для вашого фонду? Можливо, в співвідношенні?
Близько 70% того, що ми отримуємо, - це або українці всередині країни, або українці, які тимчасово виїхали в різні країни по світу.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Точних цифр немає, тому що їх неможливо відслідкувати через різні способи, різні системи, різну банківську інформацію, яка оприлюднюєтсья або ні. Але за нашими спостереженнями, близько 70% того, що ми отримуємо, - це або українці всередині країни, або українці, які тимчасово виїхали в різні країни по світу.
Але наш візит тут - це про те, що ми хочемо змінювати це співвідношення. Хочемо більше залучати західної допомоги, західного бізнесу, західних проектів для масштабнішої роботи в Україні.
Ви купуєте не лише закордонне обладнання - зараз фонд підписав угоду на закупівлю 10 українських безпілотних комплексів ПД-2. Розкажи трохи про цю угоду і ефективність ПД-2 в порівнянні зі схожими західними.
ПД-2 - це українська розробка, яку експлуатують з 2015 року. На сьогодні це найдосконаліше, що є в Україні. Ця техніка відома нашим військовим, вона закуповувалась раніше міністерством оборони. Вона є на нашому забезпеченні і активно працювала в перші місяці. Але через активність бойових дій більшість бортів були знищені.
Зараз ми купили найновішу версію ПД-2, в найкращій комплектації, з повним пакетом - автомобілем, найкращою наземною станцією, захищеним каналом управління, з комплектом запчастин, запасним двигуном, з найкращим підвісом, тепловізійною камерою… Тобто найкраще, що міг створити український оборонно-промисловий комплекс. Це розвідка для "довгої руки" української армії - для Точок-У, для Вільхи, для Смерчів, для американських HIMARS та інших MLRS, які ми, сподіваюсь, отримаємо.
Щодо HIMARS. Чотири є вже на полі бою, ще чотири, за словами Пентагону, мають надійти в липні. Наскільки ця кількість може щось змінити? Деякі військові аналітики кажуть, що треба більше установок, але навіть з такою кількістю при достатній наявності боєприпасів можна покрити значну ділянку фронту.
Це правда. Дві батареї по чотири машини - це вже два напрямки, по яких ми можемо вражати противника на відстані 85 км. Це при наявності ефективного та якісного цілевказання - тому ми і вкладаємося в аеророзвідку - і при наявності боєприпасів, які, сподіваюсь, ми будемо безлімітно отримувати від Заходу.
Це дозволить нам знищувати ворожі скупчення військ в тилу, пункти боєпостачання і паливно-мастильних матеріалів, штаби, протиповітряні системи, системи радіоелектронної розвідки та боротьби.
Нова зброя - хай її буде менше, але вона може компенсовувати ті втрати, які ми вже зазнали в техніці, а також дефіцит боєприпасів.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Ті системи, які в нас були в цьому діапазоні - це або Точки-У, або Смерчі-Вільха. Вони вичерпні, і вони недостатньо точні. Тому нова зброя - хай її буде менше, але вона може компенсовувати ті втрати, які ми вже зазнали в техніці, а також дефіцит боєприпасів. Фактично, ми відновлюємо свій потенціал. І чим більше ми будемо отримувати цієї техніки, тим він буде ставати сильнішим та активнішим.
Якщо ми отримаємо боєприпаси з дальністю до 300 км, балістичні ракети ATACMS, то це суттєво може змінити перебіг війни. І це той рівень, до якого ми маємо прагнути в нашій комунікації з США та Заходом.
Яке ще зараз треба озброєння для українських сил, щоб здійснити ефективний конртнаступ і повернути тимчасово захоплені території на півдні та сході?
Перший пріоритет - це реактивні системи залпового вогню. Другий пріоритет - це бронетехніка: БМП, БТРи, бойові броньовані машини, танки. Третій пріоритет - це артилерія, як буксована, так і самохідна. Далі - системи протиповітряної оборони: Avenger, SeaRAM, Стінгери та інші можливі. В ідеалі хотілося б NASAMS, але той перелік, який я озвучив - це те, що можна отримати тут і зараз, і завтра воно буде на полі бою. В той час як F-16, NASAMS чи інші подібні системи - це все-таки середньострокова, або довгострокова перспектива.
Якщо говорити про винищувачі - то тут у США лунали голоси, що українцям займе довго часу, аби навчитись літати на цих літаках і почати їх використовувати. Наскільки це так? І можливо є якісь сигнали, що Україна зможе отримати і таке озброєння?
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки. Чи це F-15, чи F-16 чи F-18, для нас це не є принциповим питанням.Тарас Чмут, керівник фонду "Повернись живим"
Я впевнений, що Україна отримає американські літаки. Чи це F-15, чи F-16 чи F-18, для нас це не є принциповим питанням. Тому що будь-який із цих типів є кращим за все, що є в Україні, і достатній для ефективного протистояння Росії.
Якщо ми хочемо мати літаки через рік, через два-три роки, ми маємо починати процес їхнього опанування зараз. І дійсно, опанувати літак, розкрити його потенціал на полі бою - це не опанувати бронетранспортер чи Джавелін. Це цілий комплекс, який потребує зміни свідомості українських військових, який потребує зміни наземної інфраструктури, зміни документації та підходів до ведення війни в повітрі.
Використовувати HIMARS українські військові вчилися три тижні. Навчитись на літаках зайняло б скільки, місяці?
Питання місяців, так. Залежно від того, з якого рівня будуть приходити льотчики і на який рівень ми їх хочемо підтягнути. А також те, наскільки буде адаптована під наші часові виклики програма.
Але ми в такій ситуації, коли хочемо того чи ні, ми вимушені це робити. Той парк, який у нас є, більше декількох років не проживе. Бо це все радянсько-російська техніка, яку без Росії неможливо нормально підтримувати в боєздатному стані. І перспективи, враховуючи вік, моральний стан та потенціал, немає. Тобто ми все одно замінимо це. Ми замінимо це на нові літаки - навіть, якщо вони будуть вживані. І це однозначно мають бути літаки з боку США, оскільки це - наш головний партнер, а вибір головного типу літака - це про геополітичний вектор розвитку.
Ні Франція, ні Швеція не є настільки близькими та вірними союзниками України, як Сполучені Штати. Тому на мою думку, вибір країни-партнера тут очевидний. Вибір конкретного типу - вже більш технічне питання, яке для нас не настільки критичне.
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