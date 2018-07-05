Ще двоє британців уражені нервово-паралітичною отрутою “Новичок” у місцевості, де був замах на Скрипалів

44-річний чоловік і 45-річна жінка перебувають у важкому стані в лікарні англійського міста Солсбері в результаті отруєння речовиною, яку фахівці опізнали як нервово-паралітичну отруту - тотожну розробленій у Радянському Союзі, а згодом у Росії, хімічній зброї типу “Новичок”.

Британія поклала на Росію відповідальність за попередній інцидент з подібним отруєнням у березні, жертвами якого стали колишній службовець російської військової розвідки Сергій Скрипаль та його донька Юлія.

Після детального аналізу зразків ми можемо підтвердити, що чоловік і жінка були уражені нервово-паралітичною речовиною “Новичок”, такою ж, що була виявлена у випадку Юлії і Сергія Скрипалів.

​Росія заперечує будь-яку причетність до спроби убивства Скрипалів, які вижили після кількамісячного лікування.

Лікарі розповідають, як рятували Скрипалів від нервово-паралітичної отрути

Новий інцидент також рослідують антитерористичні служби британської поліції, яка з’ясовує, яким чином могли бути уражені нові жертви.

У суботу 30 червня жінку, Довн Стурджесс, а потім чоловіка, Чарлі Ровлі, забрали непритомними з помешкання в містечку Еймсбері, що на відстані близько 12 кілометрів від Солсбері.

Поліція каже, що зараз не бачить жодних підстав для припущень, що нові жертви могли бути об’єктами нападу.

Коментатори припускають, що ті особи могли випадково натрапити на залишки отрути, яку залишили нападники на Скрипалів у Солсбері.

Місцева влада запевняє мешканців англійського графства Вілтшир, що зараз немає масової загрози нових отруєнь.

Але поліція наголошує, що людям треба остерігатися невідомих предметів і речовин.

Фахівці застерігають, що нервово-паралітична отрута типу “Новичок” зберігає токсичність дуже довго.

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Поліція ізолювала кілька об’єктів, де могли перебувати Чарлі Ровлі і Довн Стурджесс.

Розслідування замаху Скрипалів ще триває і поліція в останні тижні не подавала нових подробиць перебігу справи.

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