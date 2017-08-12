Росія використала новий небезпечний кіберзасіб в Чорному морі, - припускають експерти

З Чорного моря надійшли повідомлення про проблеми з супутниковою навігацією, які, можливо, виникли через випробування Росією нового механізму дезорієнтації системи геолокації GPS, повідомляє New Scientist. Це може стати новою формою електронної війни і використовуватись як маргіналізованими державами, так і невеликими злочинцями, попереджає видання.

Глушіння просто вбиває передавач, а заплутування примушує його брехати

22 червня, Морська адміністрація США повідомила про начебто незначний інцидент: капітан корабля в водах біля Новоросійська виявив, що GPS помилився на 32 кілометри, вказуючи немов корабель перебував в аеропорту Геленджик.

Пересвідчившись, що навігаційне устаткування працює справно, капітан зв’язався з найближчими кораблями. Система автоматичної ідентифікації 20 кораблів також вказувала на той самий аеропорт.

Росія експериментує з новою формою кібервійни

Хоча ще не має остаточного підтвердження, але експерти вважають, що це може бути перший задокументований випадок дезорієнтації GPS, повідомляє New Scientist.

Досі найбільшою проблемою для GPS могло стати глушіння сигналу. Глушіння, хоч і створює хаос, але легко виявляється, адже передавачі GPS починають посилати сигнал тривоги, коли втрачають сигнал через глушіння.

Масштаб проблеми став очевидним, коли популярності набула гра Pokemon Go. Підробний сигнал, який, як видається, має центр в Кремлі, переносить всіх до аеропорту у Внуково, що на 32 кілометри далі

«Глушіння просто вбиває передавач, а заплутування примушує його брехати», - сказав консультант Дейвід Ласт, колишній президент Королівського інституту навігації Великобританії.

Тодд Гамфріз з Техаського університету в Остіні переконаний, що Росія експериментує з новою формою кібервійни. Протягом останнього року, заплутування GPS приводило до хаосу в мобільних додатках в центрі Москви. Масштаб проблеми став очевидним, коли популярності набула гра Pokemon Go. Підробний сигнал, який, як видається, має центр в Кремлі, переносить всіх до аеропорту у Внуково, що на 32 кілометри далі.

Можливо, це зроблено з міркувань безпеки, адже багато самонавідних бомб НАТО, ракет та дронів використовують GPS, розмірковує автор.

Але зараз до системи геолокації втрутилися дуже далеко від Кремля. Використання такої тактики несе загрозу. «В перевантажених водах, де погода погана, як, наприклад в Ла-Манші, така тактика призведе до непорозумінь і може призвести до зіткнень», заявив Гамфріз.

«Я відчуваю інтуітивно, що це – випробування системи, яка іншим разом може бути використана для завдання шкоди», - прокоментував дослідник ситуації в Чорному морі.

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