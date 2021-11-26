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Експерти ВООЗ: новий штам коронавірусу, виявлений в Африці, викликає занепокоєння

Експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я заявили, що новий штам коронавірусу B.1.1.529, виявлений в Піденній Африці, викликає занепокоєння. Вони надали штаму назву Omicron.

Цей штам може поширюватись швидше, ніж інші, йдеться у висновку, оприлюдненому за результатами засідання експертів у п'ятницю. "Наявні свідчення вказують на негативну зміну в епідеміології COVID-19", - вказують експерти.

Напередодні технічна експертка ВООЗ Маріа Ван Керхов визнала, що про цей штам відомо небагато. "Ми знаємо, що цей штам має багато мутацій і нас непокоїть, що велика кількість мутацій впливає не поведінку вірусу", - зазначила Ван Керхов.

Ексерти ВООЗ закилкали країни посилити нагляд, щоб отримати більше інформації про поширення штамів коронавірусу, надавати інформацію про вірус до бази даних а також, за можливості, проводити дослідження.

Після повідомлень про новий штам, починаючи з п'ятниці деякі європейські країни ввели обмеження на подорожі з країн регіону.

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