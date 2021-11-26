Європейські та інші країни обмежують подорожуючих з півдня Африки, де виявили новий штам вірусу

Кілька європейських країн оголосили додаткові обмеження міжнародних авіаперевезень, побоюючись поширення нещодавно виявленого нового штаму коронавірусу з великою кількістю мутацій.

Науковці ще з’ясовують наскільки небезпечним є штам B.1.1.529, який спочатку виявили в Південно-Африканській Республіці (ПАР), але лунають побоювання, що теперішні вакцини можуть бути менш дієвими проти нього.

Уряд Великої Британії оголосив, що з п’ятниці 26 листопада вносить до так званого червоного списку ПАР та інші країни на півдні африканського континенту: Ботсвану, Лесото, Есватіні, Зімбабве і Намібію.

Британський уряд на три дні забороняє прямі авіарейси з тих шести країн, а з наступного тижня відновить, але подорожуючі звідти пасажири будуть зобов’язані заздалегідь оплатити свій 10-денний карантин у призначених готелях.

Подібні заборони й обмеження для подорожувальників оголосила також Італія, Чехія, Португалія, і про плани додаткових обмежень повідомляють з Німеччини, яка потерпає від небувалої хвилі заражень коронавірусом.

Європейські країни ще до виявлення штаму B.1.1.529 були вимушені активізовувати дії на тлі нового зростання пандемії, пропонуючи громадянам щеплення додатковою підсилюючою дозою вакцини, а також запроваджуючи карантинні обмеження, наприклад в Нідерландах та в Австрії.

Німецький уряд заявив, що готує військові літаки для можливого транспортування пацієнтів з коронавірусом у ті регіональні лікарні, де навантаження менше, ніж у найбільш уражених частинах країни.

Про обмеження для подорожуючих з групи країн на півдні Африки оголосили також в Японії і Сінгапурі.

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