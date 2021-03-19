"Посивів через Росію Путіна" - Сенат США затвердив кандидатуру Вільяма Бернса на посаду директора ЦРУ

Сенатори у четвер затвердили призначення досвідченого дипломата Вільяма Бернса на посаду директора Центрального розвідувального управління в адміністрації Джо Байдена.

Бернс був затверджений одноголосно. Сенатори від обох партій виявили незвичну останнім часом одностайність, підтримавши кандидатуру 64-річного Бернса, який був послом США до Росії, а також заступником держсекретаря. Вільям Бернс, який працював в урядах як політиківвід Демократичної, так і від Республіканської партій, став першим професійним дипломатом, який очолив ЦРУ. Він представляв країну в Йорданії і Росії (2005-2008 рр - прим. ГА), і ще три рази служив на керівних посадах в Держдепартаменті. Бернс є вболівальником баскетболу і під час роботи у Росії відвідував матчі місцевих команд.

Під час слухань щодо затверженням його кандидатури в Комітеті з розвідки, Бернс позначив свої пріоритети, у разі підтримку Сенату - «люди, партнерство, Китай і технології». Він назвав Китай «грізним авторитарним противником» США, який зміцнюється завдяки крадіжці інтелектуальної власності, репресій проти власного народу, розширюючи і зміцнюючи свій вплив на Сполучені Штати.

Повідомляється, що Бернс назвав Росію руйнівною силою і потенційною загрозою, хоча вона і втрачає вплив за багатьма напрямками.

Як повідомляло американське видання NPR у лютому, Бенс говорив, що більшість його сивини є наслідком роботи у Росії, "і зокрема роботи з Росією Володимира Путіна".

"Я дізнався, що це завжди помилка недооцінювати Росію Путіна", - наводить слова Бернса видання.

У 2008-му році залишаючи посаду посла США у Росії, Бернс сказав у інтерв'ю "Російській газеті", що покидає країну із "щирим захопленням, повагою, як до росіян, так і до Росії".

Бернса привітала з призначенням голова Директорату національної розвідки США Евріл Гейнс.

"Білл надзвичайний державний службовець, який присвятив більшість свого життя державній службі, відмінно представляючи нашу країну, які дипломат і лідер в усьому світі", - відзначила Гейнс у заяві.

Сенатори змогли затвердити Бернса тільки після того, як впливовий республіканець Тед Круз зняв своє заперечення. Круз відклав голосування щодо кандидатури Бернса, щоб натиснути на адміністрацію Байдена, зажадавши вжити більш жорстких заходів щодо газопроводу «Північний потік-2» - проекту з доставки російського природного газу до Європи.

Круз зняв свої заперечення після того, як державний секретар США Блінкен заявив, що будь-яким учасникам "Північного потоку-2" загрожують санкції США і закликав учасників проекту припинити роботу над російським газогоном.

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