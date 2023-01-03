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Конгрес обирає нового спікера Палати представників. Які наслідки зміна влади може мати для американської підтримки України?
3 січня розпочав роботу новий 118-й склад Конгресу. Засідання обох палат Конгресу – Сенату та Палати представників – розпочинається з голосування в Палаті за свого наступного спікера. Очікується, що ним буде Кевін Маккарті з Каліфорнії, але республіканці не готові підтримувати його кандидатуру одностайно. Після того, як складе присягу спікер, її складують новообрані та чинні законодавці з обох палат, щоб розпочати нову сесію.
Як зауважують оглядачі газети The Hill, обрання спікера може тривати кілька днів, якщо Маккарті не виграє в першому турі голосування, відповідно затягнеться і складання присяги решти законодавців. Уперше до присяги приведуть 82 нових членів Палати представників: 47 республіканців і 36 демократів.
Республіканці мають контроль над Палатою представників з перевагою в кілька місць. Сенат – у руках демократів
Хоча Республіканська партія отримала контроль над Палатою представників від демократів на проміжних виборах у листопаді, її перевага є мінімальною. Республіканці отримали 222 з 435 місць, що є лише на чотири голоси більше, ніж 218, необхідних для отримання більшості.
В Сенаті США демократи зберегли більшість – у них 51 місце, у республіканців – 49.
Спікер не лише очолює Палату, але і є третьою особою в державі
За американським законодавством, спікер має ключове значення для функціонування уряду у Вашингтоні. Цей законодавець не лише очолюватиме нижню палату Конгресу, але й може заступити на посаду президента, якщо чинний президент помре, піде у відставку або буде усунений з посади.
Також, як зауважують знавці американського права, спікер має значний вплив на те, за які законопроекти та поправки голосують у Конгресі, що дає цій посаді значний контроль над тим, що стане законом на майбутній сесії.
Як відбувається голосування?
Коли збирається кворум, мінімальна кількість присутніх для проведення засідання, лідери палати зачитують імена кандидатів на спікера від своєї партії перед поіменним голосуванням на виборах. Згодом секретар призначає законодавців від кожної партії для підрахунку голосів.
Законодавці не зобов’язані голосувати за обраного партією кандидата. Також спікера можуть обрати менш ніж 218 голосами, як це було, наприклад з Ненсі Пелосі, демократки, яка цього року відійшла з цієї посади. Це відбувається, наприклад, тоді, коли деякі законодавці відсутні.
Маккарті виграв номінацію Республіканської партії на посаду спікера в листопаді, обійшовши представника штату Аризона Енді Біггса, але Біггс залишається в перегонах як кандидат молодших членів Конгресу і прихильників колишнього президента Дональда Трампа. Намагаючись привернути на свій бік опонентів, Маккарті у неділю запропонував низку поступок.
Серед компромісів: полегшення процедури звільнення спікера, створення окремого підкомітету під егідою юридичного комітету, який «розслідуватиме повний масштаб нападу адміністрації Байдена на конституційні права американських громадян».
Увага до Джорджа Сантоса
Значну увагу буде приділено новообраному республіканцю від штату Нью-Йорк Джорджу Сантосу, якого перевіряють федеральні слідчі після викриття того, що він сфабрикував і спотворив частини своєї біографії. Він зізнався, що «прикрашав» частини свого резюме. Керівництво партії не висловлювалося з його приводу.
Демократи закликали Сантоса самого відмовитися від мандату. Оглядачі зауважують, що навряд чи він це зробить, чи його змусить це зробити партія, бо так республіканці можуть втратити голос в Палаті представників, адже округ, який виграв Сантос, досі віддавав голоси демократам.
Нагадаємо, Сантос визнав, що говорив неправду про своє життя, включно зі своїм походженням, зокрема, коли він стверджував, що частково походить з єврейської родини з України.
Він також виступав проти американської допомоги Україні, у своїх твітах він звинувачував президента Джо Байдена у тому, що той хоче відправити в Україну американських солдатів та називав Україну «тоталітарним режимом» в інтерв’ю The Washington Post вже після нападу Росії на Україну.
Чи буде новий склад Конгресу підтримувати Україну?
Під час передвиборчої кампанії деякі республіканці критикували президента США Джо Байдена за невдале, на їхню думку, управління економікою, і дали зрозуміти, що планують домагатися скорочення федеральних витрат, зокрема, скорочення допомоги Україні.
Проте, це не є провідною думкою в партії. В інтерв’ю українській службі Голосу Америки Дон Бекон, конгресмен зі штату Небраска сказав, що «допомага Україні в тому, щоб вона перемогла, є в прямих інтересах національної безпеки США». При цьому республіканці хочуть краще розуміти, на що витрачаються кілька десятків мільярдів доларів з бюджету країни.
«Поясніть, що саме вам потрібно? Скільки вам потрібно на зенітні ракети? Що потрібно, щоб збивати балістичні ракети? Як щодо протикорабельних ракет? Необхідно обґрунтувати, що насправді витрачається, потрібна підзвітність. Я також думаю, що республіканці захочуть почути більше від адміністрації Байдена стосовно того, що надають інші країни. Тому що американці не чують цієї інформації. Вони чують лише те, що ми надаємо 45 мільярдів тут і 30 мільярдів там. Вони хочуть знати, що робить решта країн НАТО, що роблять інші волелюбні країни, щоб це були спільні витрати», – сказав конгресмен-республіканець.
Демократ від штату Іллінойс Майкл Квіглі додав, що і демократи, і республіканці в питанні України є однодумцями. Він вважає, що заяви лідера республіканців Кевіна Маккарті, який наполягав на перевірках, мають заспокоїти крайніх правих, які воліли б витрачати гроші лише на внутрішні справи й «не допомагати у війні взагалі».
«Ви чуєте, як вони кажуть про так званий «безлімітний чек». Але ж такого чека Україні ніколи не виписували. Завжди була підзвітність. Завжди були перевірки, і будуть. Тож я хотів би думати, що переважна кількість членів Палати представників й надалі підтримуватимуть Україну», – сказав Квіглі. Він додав, що у новому Конгресі голоси меншості будуть гучними, і можливо, вона «матиме непропорційний вплив на позицію спікера Маккарті», якщо він стане спікером, але загалом, він вважає, що підтримка України не зміниться.
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- Reuters
- Голос Америки
Прокремлівські агенти намагаються налаштувати Німеччину проти України - медіа
У Німеччині діє мережа прокремлівських агентів, які намагаються налаштувати Німеччину проти України, поширюючи прокремлівську риторику та виступаючи проти підтримки Берліном України. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.
За даними агенції, прокремлівські агенти організовують у німецьких містах акції під прапорами Росії та Німеччини, закликаючи німецький уряд розірвати зв’язки із західною коаліцією, яка підтримує Україну, та піти на примирення з Росією.
Одну з подібних акцій в Кельні у вересні 2022 року відвідало близько двох тисяч протестувальників, які вимагали, щоб Берлін переглянув свою підтримку України. На протесті один із правих німецьких політиків Маркус Бейзіхт, виступаючи із кузова вантажівки вигукував, що німці «повинні перестати бути васалами американців».
Журналісти Reuters встановили особистості агентів, причетних до просування прокремлівських ідей в Німеччині з початку повномасштабної війни Росії проти України.
Серед них були й двоє протестувальників з акції у Кельні. Один із них – Макс Шлунд, колишній офіцер повітряних сил Росії. До переїзду в Німеччину десять років тому його звали Ростислав Теслюк. Останніми місяцями він їздив на контрольовані Росією території сходу України, а також брав участь у конференції в Москві, де основним доповідачем був президент Росії Володимир Путін. Квиток в Москву йому оплатила російська державна установа «Россотрудничество», яка перебуває під санкціями ЄС.
Поряд зі Шлундом біля сцени на протесті у Кельні був Андрій Харьковський, який присягав на вірність товариству, що підтримує війну Росії проти України. Ані Шлунд, ані Харьковський не відповіли на питання Reuters, але у переписці в WhatsApp Шлунд заявив: «Слава Росії!».
Відповідно до Reuters, найгучніші агітатори за зміни політики Німеччини інколи приховують свої особистості, використовують псевдоніми та мають нерозголошені зв’язки із Росією та російськими організаціями, які перебувають під міжнародними санкціями.
Влада Німеччини пов’язала одного із людей, ідентифікованих Reuters, з ультраправою ідеологією. Він керує німецькомовним каналом у соціальних мережах під назвою «фан-клуб Путіна» та закликав на початку минулого року до штурму німецького парламенту. У грудні 2022 року поліція Німеччини звинуватила деяких ультраправих представників у змові з метою повалення державного ладу.
Як раніше повідомляв Голос Америки, Берлін очікує збільшення кількості російських кібератак і кампаній із дезінформації. Про це агентству DPA заявив голова Федерального відомства з захисту конституції ФРН Томас Хальденванг. Він також наголосив, що цікавість російських спецслужб до Німеччини зростає з продовженням війни в Україні.
Посадовець прокоментував нещодавнє повідомлення про арешт працівника Федеральної служби розвідки та контррозвідки Німеччини за підозрою у шпигунстві на користь Росії. Затриманого підозрюють у передачі Москві секретної інформації. Коментуючи цю справу, Хальденванг припустив, що Росія намагається компенсувати висилку 40 співробітників російського дипвідомства через війну з Україною. На його думку, Москва намагається вирішити цю втрату за допомогою так званих роз'їзних агентів або використовуючи інше прикриття.
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Німеччина отримала першу партію зрідженого газу із США, а термінали в Туреччині допоможуть Болгарії у заміні російських енергоносіїв
До Німеччини прибула перша партія зрідженого природного газу зі Сполучених Штатів у межах зусиль, спрямованих на допомогу Німеччині отримати альтернативу російським енергоносіям.
Газ було доставлено танкером «Maria Energy», який пришвартувався до LNG-терміналу у німецькому Вільгельмсгафені. Як повідомляв Голос Америки, Німеччина з рекордною швидкістю побудувала і ввела в дію цей перший плавучий 90-кілотонний газовий термінал.
У майбутньому термінал Hoegh Esperanza, що був урочисто відкритий канцлером Німеччини Олафом Шольцем минулого місяця, зможе містити достатньо газу для 50 тисяч домогосподарств на рік.
Берлін планує запустити в роботу більше плавучих терміналів зрідженого природного газу, а також тимчасово відновив роботу старих електростанцій, що працюють на нафті та вугіллі, і продовжив термін служби своїх останніх трьох атомних електростанцій до середини квітня.
Подія привернула увагу екологічних активістів, які заявили, що планують протестувати проти приходу Maria Energy, бо переконані, що Німеччина не повинна імпортувати викопне паливо, зокрема газ, отриманий шляхом гідророзриву.
Нині також Болгарія отримала доступ на 13 років до терміналів і газотранспортної мережі Туреччини за довгостроковою угодою, яка допоможе країні замінити поставки з Росії. Домовленість допомагає Болгарії розширити інфраструктури для розвантаження зрідженого газу.
Росія припинила постачання газу в квітні через відмову Софії платити в рублях. Відтепер зріджений природний газ, який Болгарія купуватиме на міжнародних ринках, вивантажуватиметься та перероблятиметься на турецьких терміналах, а потім транспортуватися через газову мережу Botas до Болгарії.
Угода передбачає транспортування до 1,5 мільярдів кубометрів природного газу до Болгарії з Туреччини щорічно. Болгарія вже підписала довгостроковий контракт з Азербайджаном на майже 1 мільярд кубометрів природного газу, який вона отримує через газову мережу Туреччини. Решта потреб Болгарії, а це трохи більше 3 мільярдів кубометрів на рік, покривається за рахунок імпорту газу з Греції.
Як довго європейці зберігатимуть солідарність із Україною на тлі інфляції та енергетичної кризи у ЄС через війну РФ? Думки експертів
Війна Росії в Україні призвела до потужної підтримки з боку європейців на рівні посадовців і звичайних громадян. Проте через енергетичну кризу у ЄС, спричинену зокрема відмовою від російських енергоносіїв, а також інфляцію, деякі опитані Голосом Америки експерти вказують на те, що ціна за підтримку Києва для європейців зростає.
Іан Лессер, віце-президент Німецького фонду Маршалла, каже, що російське повномаштабне вторгнення стало значною мірою трансформаційним для ЄС, зокрема, "у тих сферах, у яких Європейському Союзу важко діяти швидко". "У деяких із цих областей він діяв дуже швидко, що здивувало багатьох людей", - підкреслив Лессер.
Міжнародний валютний фонд та інші експерти вважають, що цього року ЄС впаде в рецесію. А нещодавнє опитування у Франції засвідчило, що більше половини опитаних побоюються, що їхній дохід не покриє щомісячних витрат. Кожен четвертий француз вважає, що їм знадобиться допомога від благодійних організацій.
"На даний момент солідарність є досить сильною" серед європейських громадян, каже Джон Спрінгфорд, заступник директора мозкового центру Center for European Reform. "Але якщо війна в Україні зайде в повний глухий кут, все може стати складніше".
Французький експерт з питань енергетики Тьєррі Брос говорить про енергетичну війну Росії проти ЄС, що має на меті підірвати європейську єдність: "Той факт, що ми отримуємо менше енергії, той факт, що ми стаємо менш багатими, що економіка переходить у рецесію, може призвести до втоми від України. Європейські громадяни в першу чергу подбають про себе".
За словами деяких аналітиків, в ЄС також існують розбіжності щодо загрози Росії та майбутніх відносин Європи з Москвою. Нещодавня пропозиція президента Франції Еммануеля Макрона про те, що Захід повинен розглянути "гарантії безпеки" для Росії, викликала різку відмову з боку Польщі та країн Балтії.
Крім того, експерти нагадують про те, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував скасувати санкції ЄС проти Москви та тимчасово заблокував 19 мільярдів доларів фінансової допомоги ЄС Україні. Зрештою, закон був прийнятий минулого місяця.
"Є чітке розуміння того, що боротьба із вторгненням Росії є боротьбою за їхню власну свободу, - пояснює Себастьєн Маяр, керівник Інституту Жака Делора в Парижі. - Це дуже очевидно для Польщі, країн Балтії та Балкан. Це не так очевидно для західної частини Європи".
Лессер вважає, що Європу чекає ще одне випробування, адже зараз фінансова та військова підтримка України США набагато перевищує підтримку ЄС: "Коли справа доходить до відновлення в Україні, включно з речами, які можна було б зробити зараз, щоб підтримати українське суспільство ще до закінчення війни - я думаю, що з американської сторони буде набагато сильніший поштовх до того, щоб Європа робила більше і витрачала більше. Тому що це можливо".
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