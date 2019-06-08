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США глибоко стурбовані арештом Бекірова і вироком Давиденку в Криму – посольство

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров

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«Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів»

Посольство Сполучених Штатів Америки в Києві висловило стурбованість у зв'язку з рішеннями російських судів у Криму про продовження арешту кримськотатарському активісту Едему Бекірову, а також вироку, винесеного щодо громадянина України Костянтина Давиденка. Про це йдеться в повідомленні посольства США в Twitter.

«Ми глибоко стурбовані вчорашніми судовими рішеннями в Криму про продовження арешту Едему Бекірову і засудження Костянтина Давиденка до 10 з половиною років ув'язнення. Росія повинна негайно звільнити всіх українських політичних в'язнів», – йдеться в повідомленні.

Напередодні підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя продовжив на два місяці арешт кримськотатарському активісту Едему Бекірову, обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки.

6 червня російський Верховний суд Криму засудив до 10,5 років ув'язнення в колонії суворого режиму громадянина України Костянтина Давиденка, якого звинуватили в шпигунстві.

12 лютого 2018 року ФСБ Росії повідомила про затримання в Сімферополі громадянина України за підозрою в шпигунстві. Міністерство закордонних справ України зажадало від російського зовнішньополітичного відомства офіційного підтвердження факту затримання, а також повідомити причини затримання і місце утримання.

Служба безпеки України не коментує затримання в Криму українця, підозрюваного ФСБ Росії в шпигунстві.

Передрук з "Радіо Свобода"

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