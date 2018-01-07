Донька Ірини Ноздровської: “Справу має контролювати народ”

Справу про вбивство Ірини Ноздровської повинен конролювати народ. Про це сказала "Голосу Америки" донька загиблої правозахисниці Анастасія Ноздровська. На її думку, сподіватися на розкриття вбивства можна буде лише в тому разі, якщо громадськість продовжить тиснути на владу.

Ось на цьому місці у перший день року мешканець села Демидів, що на Київщині, виявив страшну знахідку. Тіло молодої жінки під мостом у воді. Загиблою виявилася юрист, правозахисниця Ірина Ноздровська. ​

Справа негайно почала набирати розголосу, і одразу ж пішли чутки, що вбивство Ноздровської справа рук місцевих можновладців. Адже Ірина своєю адвокатською діяльністю нажила собі чимало недоброзичливців. Заклятими ворогами із місцевим суддею її зробила справа її сестри, кілька років тому загиблої в ДТП. Ірина добивалася покарання для вбивці, а він був родичем судді.

І ось тепер вона сама – жертва. Люди боялися, що вбивцю правозахисниці не шукатимуть, а справу замнуть.

Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри

Донька загиблої Анастасія Ноздровська каже: “Особисто я сумніваюся в цьому слідстві, в цій правоохоронній системі. Мама завжди з ними боролася, вимагала справедливості і законних рішень. Вона неодноразово зверталася за допомогою до всіх цих слідчих. Мама завжди з ними боролася, тому вони не викликають у мене довіри. І якби справа не набула такого резонансу, то вони б і далі займалися бездіяльністю”.

Донька загиблої 18-річна Анастасія тепер не сама. Представляти її інтереси взялися четверо адвокатів, колишніх маминих колег. Вони заперечують чутки, які почали циркулювати в ЗМІ, і наголошують: не наймали детективів, не проводять ніякого власного розслідування. Йдеться лише про те, щоб змусити слідчих працювати як належить.

Адвокат Олександр Панченко каже: “Слідство не було почате вчасно. Слідство почало працювати лише тому, що звичайні прості люди, які не могли стояти осторонь, прийшли і стали вимагати, щоб поліція почала виконувати те, що вона й так повинна була робити”.

“Люди зацікавлені лише в тому, щоб було об’єктивне і прозоре слідство. Тому що кожен з нас сьогодні розуміє, що завтра ми не зможемо спокійно виходити на вулицю, що ми будемо вимушені самі розслідувати кримінальні справи, самі займатися слідством, самі займатися своїм захистом”, - вважає адвокат Таміла Ульянова.

Влада запевняє – робить все можливе і неможливе, аби знайти і покарати вбивцю.

Начальник кримінальної поліції В’ячеслав Аброськін заявляє: “Вся поліція кримінальна Головного управління поліції буде працювати до тих пір, поки не буде встановлено особу, що скоїла це вбивство”.

А Настя Ноздровська сподівається: тиск людей на владу не дасть правоохоронцям спустити на гальмах розслідування вбивства її мами.

“Мені здається, що цю справу має контролювати народ. Коли люди звертають на це увагу і вимагають справедливості, то посадовці бояться і вирішують ці питання”, - каже Анастасія.

Убивство правозахисниці Ірини Ноздровської здійняло хвилю обурення в Україні. Про цю справу ми запросили поговорити відомого юриста і правозахисника Валентину Теличенко.

Валентино, багато хто в цьому трагічному випадку побачив прояв системи. Мовляв, правоохоронна система анітрохи не змінилася після Революції гідності. Шукати справедливість в Україні і далі справа небезпечна. Як ви бачите цю ситуацію?

“Я думаю, що коментатори поспішили зв’язати це вбивство саме із проблемами системи. Так, і система правосуддя і судова система у нас хворі. Вони у стані реформи і з ними є надзвичайно багато проблем. Але конкретно це вбивство – версій багато. Поки що не відомо, хто вбив Ноздровську, за що її вбили, чому її вбили. Якщо говорити про її участь у справі, пов’язаній із ДТП, в якій загинула її сестра, то Ноздровська вже перемогла в цій справі. Якщо хтось хоче зам’яти справу, то краще не вбивати свого супротивника, а просто домовитися з тими, хто має більше влади, хто має можливість впливати на суд і дістати відповідне рішення. А вбивство лише привертає увагу до конкретної кримінальної справи. Тому я не переконана, що буде зібрано докази і підтверджено саме ту версію, про яку зараз найчастіше говорять", вважає адвокат.

Тобто вам здається малоймовірним, що це вбивство замовила сторона, з якою судилася Ноздровська?

"Замовне вбивство, чи не замовне вбивство, яка версія буде підтверджена. На всі ці запитання повинно дати відповіді спочатку досудове слідство, а потім свою відповідь вони повинні обґрунтувати в суді. Звичайно, за теперішніх умов суспільство довірятиме результатам лише в тому разі, якщо сторона потерпілих, тобто родина Ноздровської повірить в цю версію".

Тобто ви закликаєте зачекати результатів слідства. Але суспільство не довіряє правоохоронним органам. Ми знаємо багато резонансних справ, в яких також казали – почекайте результатів розслідування. Але їх немає досі. Чи не станеться так і з цією справою, якщо суспільство не буде тиснути?

"Я би хотіла сказати, що кількість злочинів, які розкриваються в Україні, мізерно мала. Переважна більшість – це нетяжкі злочини. Дійсно, ця проблема є. Бездіяльність поліції дуже дошкуляє суспільству. Але якщо подивитися на повідомлення МВС, то останнім часом можна побачити, що з помітною частотою тяжкі злочини все ж таки розкривають. Причому так розкрито, що це не викликає сумнівів у потерпілих, свідків, тощо. Так що суспільство може довіряти окремим результатам, особливо коли йдеться про тяжкі злочини."

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