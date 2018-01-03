Посольство США в Києві про вбивство Ноздровської

Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні наголосило на важливості притягнення до відповідальності винних у вбивстві юристки Ірини Ноздровської

Сполучені Штати висловили співчуття близьким та родичам убитої адвокатки Ірини Ноздровської та сподіваються, що винні у цьому злочині будуть притягнуті до відповідальності.

Про це йдеться в заяві посольства США в Києві, розміщеній у Twitter.

«Приголомшені та засмучені вбивством правозахисниці Ірини Ноздровської. Висловлюємо наші найглибші співчуття близьким та родичам. Винні мають бути притягнуті до відповідальності», - сказано в заяві.

Тим часом відомий британський фінансист Вільям Браудер закликав покарати убивць правозахисниці Ірини Ноздровської за всією суворістю закону, інакше пригрозив тим, хто їх прикриватиме, включити до «списку Магнітського».

«Усі, хто взяв участь у цьому жахливому звірстві, мають відчути на собі всю силу закону. Якщо цього не відбудеться, то ті, хто прикриває убивць, повинні бути повною мірою піддані санкціям Магнітського на Заході», – йдеться в його повідомленні у Twitter.

1 січня у Вишгородському районі Київської області було виявлено тіло зниклої напередодні правозахисниці Ірини Ноздровської.

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