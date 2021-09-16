"Це геополітичний проект”, - номінантка на посаду голови місії США в НАТО про "Північний потік-2"

Номінантка на посаду представника США в НАТО Джульєнн Сміт заявила, що вважає "Північний потік-2" геополітичним проектом, який підриває безпеку Європи та України. Про це вона сказала протягом слухань у Комітеті із міжнародних відносин Сенату США, які стосувались затвердження її на посаді.

Питання про російський газопровід поставив сенатор-республіканець Тед Круз.

“Як ви знаєте, я глибоко стурбований газопроводом "Північний потік-2", - сказав сенатор. - Я думаю, що президент Байден допустив величезну і справді геополітичну помилку поколінь і фактично дав цей трубопровід Володимиру Путіну. На ваш погляд, якою буде шкода національній безпеці та економіці - для Європи і США, якщо і коли цей трубопровід почне працювати?”

Джульєнн Сміт відповіла, що погоджується з президентом Байденом і сенатором Крузом, що трубопровід - це погана угода.

Я не відчуваю, що ця угода, і зокрема цей трубопровід, стане тим, що принесе додаткову безпеку Європі - якраз навпаки.

“Це геополітичний проект, як ви самі неодноразово відзначали. Це проект, який підриває безпеку наших друзів у Європі, зокрема в Україні. Я не відчуваю, що ця угода, і зокрема цей трубопровід, стане тим, що принесе додаткову безпеку Європі - якраз навпаки. У разі свого завердження на посаді, я сподіваюсь працювати з нашими союзниками і нашими партнерами щодо наслідків цього газопроводу, коли я потраплю до Брюсселя”, - відзначила номінантка.

Раніше Тед Круз разом із ще одним сенатором-республіканцем Петом Тумі заявили, що блокуватимуть затвердження ключових посадовців Державного департаменту та міністерства фінансів США, якщо Білий дім не введе санкції проти Nord Stream 2 AG - компанії- оператора трубопроводу.

Своєю чергою, Державний секретар Ентоні Блінкен закликав припинити блокування затвердження номінантів і висловив сподівання, що це питання вдасться вирішити “дуже швидко”.

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