Державний секретар США говорив з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї про загрозу агресії Росії проти України

Державний секретар США Ентоні Блінкен напередодні провів розмову з міністром закордонних справ Китаю Ван Ї. Про це повідомляє Держдеп США.

"Державний секретар США Блінкен підкреслив ризики, які для глобальної безпеки та економіки становить подальша агресія Росії проти України та заявив, що деескалація та дипломатія є відповідальним шляхом уперед", - повідомляє Держдеп США.

Як повідомляється, китайський урядовець заявив, що Китай хоче, щоб усі сторони в Україні зберігали спокій та уникали збільшення напруги.

Ван Ї, за повідомленнями, наголосив, що безпека однієї країни не може гарантуватись у спосіб, який шкодить іншій, та відзначив, що регіональна безпека не може гарантуватись шляхом посилення або розширення військових блоків.

Водночас Ван Ї закликав США перестати втручатись щодо Олімпіади у Китаї, здійснювати провокативні дії щодо Китаю, та "припинити створювати антикитайські кліки".

В уряді Росії заперечують плани агресії щодо України. Як повідомляє ТАСС, сьогодні заступник директора Департаменту інформації та друку МЗС Росії Олексій Зайцев заявив, що в уряді РФ вважають "неприйнятною навіть думка про війну між нашими народами". Російський урядовець також звинуватив країни НАТО у розпалюванні конфлікту на сході України.

Як відомо, напередодні США, НАТО передали письмові відповіді на вимоги Росії щодо безпекових гарантій їй. Відповіді відкинули ключові вимоги Росії, які включають і надання їй юридичних гарантій нерозширення НАТО на Україну. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що відповідь США не містила позитивної реакції на головне для Москви питання.

Днями директор Центру Карнегі в Москві Дмитро Тренін надав власну оцінку, якої форми можуть набути подальші дії Росії після отримання відмови на її ключові вимоги.

Одним сценарієм, вважає Тренін стане оголошення Москвою про задоволеність тим, що її занепокоєння було сприйнятно серйозно, а у результаті кроків Росії Захід дав згоду обговорювати питання, які раніше ігнорувались, як наприклад, взаємний мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності, обмеження військових маневрів поблизу території Росії та ін.

Іншим варіантом, експерт назвав "розрив із Заходом" .

"В умовах розриву із Заходом Росія може вступити в набагато тісніші, у тому числі де-факто союзні відносини з ключовими незахідними країнами, насамперед Китаєм, але й Іраном, а також з опонентами США у Західній півкулі — Венесуелою, Кубою та Нікарагуа. У цьому варіанті активність російської політики може значно підвищитися. Москва може взятися за те, у чому на Заході її заведено звинувачувати", - заявив Тренін.

Експерт назвав малоімовірним сценарій використання Росією сили, щоб гарантувати, що Україна не вступить до НАТО, та ін.

У статті використано матеріали The Hill, Reuters, ТАСС, Интерфакс, Коммерсант.