США не будуть публікувати письмову відповідь Росії, чекають розуміння від Москви. Подробиці

Письмова відповідь США на вимоги Росії "пропонує серйозний дипломатичний шлях уперед, якщо Москва його обере". Про це Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив у середу.

Блінкен наголосив, що США не будуть оприлюднювати свою відповідь, віддають перевагу конфіденційним перемовинам, і сподіваються, що Росія поділяє цю точку зору.

За словами Блінкена, він готовий до обговорення наступних кроків із російським міністром закордонних справ Сергієм Лавровим.

"Ми торкнулись можливості обопільних заходів з транспарентності щодо розміщення сил в Україні та заходи спрямовані на підвищення впевненості стосовно військових навчань та маневрів у Європі. Ми торкнулись і інших ділянок, де ми бачимо потенціал для прогресу. Включно із контролем озброєнь щодо ракет у Європі, нашої зацікавленості в угоді, що послідує за новим договором про СНО, яка стосується усіх ядерних озброєнь, та шляхи збільшення транспарентності та стабільності ", - відзначив Блінкен.

Блінкен наголосив, що відповідь США повторює раніше озвучені позиції відданість таким ключовим принципам як суверенітет та територіальна цілісність України та право держав самостійно обирати безпекові рішення та альянси.

Блінкен наголосив, що США надають перевагу дипломатії і готові рухатись уперед "там, де є можливість". Умовами для цього Блінкен назва деескалацію агресію проти України з боку Росії, припинення агресивної риторики, та її готовність до діалогу у дусі взаємності.

Державний секретар США наголосив, що відповідь Вашингтона формувалась у координації із союзниками та партнерами Сполучених Штатів Америки.

Блінкен звернув увагу на поставки озброєнь США до України та підготовку Вашингтоном та союзникам "швидкої та спільної відповіді на подальшу агресію Росії" у формі санкцій.

Росія наполягала на письмовій відповіді на свої вимоги, включно із юридичними гарантіями нерозширення НАТО на Україну, та ін.

США, НАТО раніше заявили про принципову неприйнятність вимог, які Росія називала ключовими.

Раніше у МЗС Росії, після зустрічі міністра закордонних справ країни та державного секретаря США, заявили, що позитивна реакція Вашингтона на пропозиції Росії дозволить уникнути "серйозних наслідків".

Такі наслідки, твердять у Москві, можуть послідувати за "подальшим ігноруванням законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натівськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів альянсу поблизу наших кордонів".

Як повідомляє ТАСС, міністр закордонних справ Росії Лавров сьогодні заявив у Держдумі Росії, що Росія вживе необхідних заходів у разі, якщо Захід не дасть конструктивної відповіді на ініціативи Москви з гарантій безпеки.

"Замотати наші проекти в нескінченних дискусіях, а така лінія чітко проглядається, особливо у спробах скинути всю цю тематику в ОБСЄ, або шляхом наполегливих закликів Євросоюзу знайти і йому місце у цих дискусіях, ми не дамо. Замотати нашу ініціативу ми не дамо", - наводить слова російського міністра ТАСС.

Днями директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін надав власну оцінку, якої форми може набути подальші дії Росії після отримання відмови на її ключові вимоги.

Одним сценарієм, вважає Тренін стане оголошення Москвою про задоволеність тим, що її занепокоєння було сприйнятно серйозно, а у результаті кроків Росії Захід дав згоду обговорювати питання, які раніше ігнорувались, як наприклад, взаємний мораторій на розміщення ракет середньої та меншої дальності, обмеження військових маневрів поблизу території Росії та ін.

Іншим варіантом, експерт назвав "розрив із Заходом" .

"В умовах розриву із Заходом Росія може вступити в набагато тісніші, у тому числі де-факто союзні відносини з ключовими незахідними країнами, насамперед Китаєм, але й Іраном, а також з опонентами США у Західній півкулі — Венесуелою, Кубою та Нікарагуа. У цьому варіанті активність російської політики може значно підвищитися. Москва може взятися за те, у чому на Заході її заведено звинувачувати", - заявив Тренін.

Експерт назвав малоімовірним сценарій використання Росією сили, щоб гарантувати, що Україна не вступить до НАТО, та ін.

Тренін також застеріг, що будь-які провокації з боку України (варіант розвитку подій, який експерт назвав малоімовірним) обернуться лише поразкою українських сил масштаби якої можуть бути "різними".

Говорячи про "військово-технічну" відповідь Росії у разі відмови на її вимоги, Тренін висловив думку, що вона набере форми розміщення систем озброєнь "там, де їх немає зараз". Можливим місцем розміщення російської зброї Тренін назвав Білорусь.

У статті використано матеріали Коммерсант.