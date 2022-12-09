Більше грошей та нагляд за допомогою Україні. Палата представників США затвердила проект оборонного бюджету

У штаті Іллінойс маленька американська дівчинка Лілі надихнула тата на великий проект із допомоги Україні. Донька попросила батьків допомогти українським дітям. У відповідь її тато зайнявся пошуком та відправкою в Україну автомобілів швидкої допомоги. Він вже відправив понад 20 швидких і кілька пожежних машин. Кореспонденти "Голосу Америки" зустрілись з родиною і розпитали про цей сімейний благодійний проект.

Маленька Лілі Менсон разом з татом вчаться говорити українською. У свої 7 років вона знає, як сказати українською “привіт”, “дякую”, "добрий вечір".

Ще рік тому Лілі не знала про існування України. Наприкінці лютого вона дізналась, що десь далеко за океаном почалась велика війна.

"Я дивилась новини з татом, і там в новинах була війна. Тато хотів змінити канал, щоб я не бачила поганих речей.

Я знала, що такі дітки, яким стільки ж років як мені, страждали, змушені були евакуюватись зі свого дому, може, втрачали батьків. І я насправді просто хотіла допомогти, будь-яким чином.

Але я хотіла допомогти і почала молитися за них перед сном", - згадує Лілі Менсон.

Її тато Крис згадує, що дізнавшись про війну Лілі кілька днів не знаходила собі місця, вона розпитувала батьків про українських дітей і часто сумувала.

“Це її настільки турбувало, що якось за вечерею ми молились і вона попросила: "А давайте помолимось за народ України". Це нас з дружиною здивувало, заскочило мене зненацька. Ми тоді сказали: "Звісно, давай і за Україну". Так тривало кілька днів. Ми бачили, що її це хвилює. І потім, в якийсь момент, вона мені сказала: тату, а ми якось можемо їм допомогти?” - згадує Крис Менсен, батько Лілі.

Основне, що Лілі знає про війну в Україні, що там страждають багато дітей.

Лілі Менсон: "Я знала, що такі дітки, яким стільки ж років як мені, страждали, змушені були евакуюватись зі свого дому, може, втрачали батьків. І я насправді просто хотіла допомогти, будь-яким чином".

Її тато Крис Менсен - колишній військовий. Наразі працює у відділі комунікацій в медичній компанії. Саме тому після прохання доньки в нього виникла ідея - спробувати знайти для українських потреб автомобілі швидкої допомоги. Так стартував його проект “Швидкі зі США для України”.

Крис Менсон: "Я - звичайний пересічний американець. Я подзвонив другові, з яким працював, розповів йому про свою ідею, а він такий: це божевілля. Але запропонував подзвонити у місцевий медичний центр і спитати, чи в них немає швидкої, яку можна віддати на благодійність. Я туди подзвонив, розповів ситуацію, і єдине їхнє питання було до мене: яке авто треба - на бензині чи дизель? Так ми відправили першу машину швидкої в Україну".

Всі ці американські швидкі мають всередині інвентери. Коли працює двигун, виробляється тепло та електрика. Фактично, це генератори на колесах.

Кожен автомобіль швидкої, який надсилає Крис за підтримки небайдужих, обладнаний необхідним медичним спорядженням.

Там є “кардіомонітори, дефібрилятори, різні типи медичного транспортування поранених", - розповідає Крис.

"Коли ми домовляємось про швидкі, завжди просимо людей наповнити машини якомога більшою кількістю обладнання. Щоб машина була готова їхати на виклик", - ділиться ініціатор благодійного проекту.

Ці автомобілі під час руху спроможні самостійно виробляти тепло та електрику для забезпечення медичних потреб.

"Всі ці американські швидкі мають всередині інвентери. Коли працює двигун, виробляється тепло та електрика. Фактично, це генератори на колесах. А нещодавно ми отримали швидку, яка має сонячні панелі. То ж на цій машині ніколи не турбуватимуться, що там можуть сісти батареї", - зазначив Крис Менсон.

Щоб привабити увагу потенційних благодійників, Крис влаштовує урочистості із офіційної передачі автомобілів. Під час цих заходів політики, бізнесмени та місцеві урядовці підписують машини, які поїдуть в Україну.

“Швидка допомога - сам цей автомобіль вже є доказом нашої підтримки, - каже Крис. - Але підписати швидку чи пожежну є свого роду повідомленням до українців, що вони не одні. У нас сенатори підписували автомобілі, люди в Україні це бачитимуть і відчуватимуть підтримку".

Майже кожен автомобіль має один особливий підпис - від маленької Лілі.

Я б хотіла сказати українським дітям, що ця війна скоро закінчиться, і що мій тато, і моя мама, і я також - ми дуже пишаємось, що вони такі сміливі і пройшли через так багато випробувань.

На пожежній Лілі намалювала серце і цифру 19, бо це був їхній 19-тий автомобіль для України.

"Тату, а тут я намалювала соняшник, тому що соняшники - це національна квітка України", - гордо вигукує дівчинка.

Після війни Лілі мріє відвідати Україну і побачити соняшникові поля, про які розповідав їй тато. Вона також знає від тата, що в Україні смачна їжа і чудові люди.

Лілі Менсон у розмові з журналістами передає послання українським дітям: "Я б хотіла сказати українським дітям, що ця війна скоро закінчиться, і що мій тато, і моя мама, і я також - ми дуже пишаємось, що вони такі сміливі і пройшли через так багато випробувань".

Вона розмірковує, якою американською їжею буде пригощати колись українських дітей: "думаю, українські діти любили б наші бургери. Мій тато робить дуже смачні бургери. А ще багато дітей любили б нашу кукурудзу і барбекю".

До війни в Україні Крис ніколи не був за кордоном. Втім з початком благодійного проекту, каже, відчув потребу поїхати в Україну і на власні очі переконатись, куди потрапляють ці медичні авто.

Згадує, як після першої поїздки в Україну зрозумів для себе, що Україна ніколи не програє цю війну: "Я говорив з людьми, я бачив їх, і вони мене дуже надихнули. Коли я повернувся, то сказав собі: треба подвоїти зусилля і знайти більше автомобілів швидкої допомоги, щоб допомогти людям в Україні. Моя дружина це сприймає як моє покликання від Бога".

Під час подорожей Україною Крису Менсону доводиться інколи ховатись від обстрілів або змінювати маршрути. Втім, він каже, завжди намагається привезти доньці українських смаколиків.

"Я йому сказала: окей, якщо ти їдеш в Україну, принаймні, привези мені трохи українського шоколаду. І це було круто, він привіз дві чи три коробки українського шоколаду", - розповідає Лілі.

Минулої весни Лілі пообіцяла татові торт, якщо Крис доставить в Україну 20 автомобілів. Переможну двадцятку святкували наприкінці жовтня.

Лілі Менсон: "Він отримав шоколадний торт із ванільним кремом і на ньому було написана цифра 20”.

До кінця 2022 року Крис Менсон сповідається подвоїти "переможну двадцятку". Крім того, каже, почав отримувати для України американські пожежні машини.

За 7 місяців роботи, Крис запевняє, жодного разу не сумнівався у правильності того, що він робить для України.

"У мене було кілька разів, коли навертались сльози. Якось в Україні мені дали мені список речей, що їм потрібно для обладнання автомобілів швидкої, і в тому списку були педіатричні мішки Амбу - це така пластикова річ, схожа на пляшку, яку ви інколи бачите у фільмах. Її здушують, щоб допомогти людині дихати, і воно має маску. Я домовився, мені їх багато прислали. Коли я відкрив коробку і побачив ці мішки Амбу - маска біля цих мішків була дуже маленька. Це означає, що там в Україні є немовлята, які не можуть дихати.

І життя цих новонароджених дітей залежить від того, хто стискає цей мішок. Коли я їх побачив, мене дуже пробрало, я заплакав”, - каже американський благодійник.

Під час інтерв'ю у Криса постійно дзвонить телефон. Він домовляється про черговий автомобіль швидкої. Наступне авто, каже, буде фіолетового кольору.

Крис Менсон: "Лілі, я зараз вже домовився про 29 швидких. Як буде тридцять, може скажемо мамі, і ще один тортик?"

"Окей, тату, тортик буде готовий для тебе!" - відповідає Лілі і з гордістю обіймає свого тата.