Обама і Буш вшановують пам'ять колишнього суперника Маккейна на службі у Вашингтоні

Колишні президенти США Барак Обама та Джордж Буш у суботу вшановують пам'ять покійного Джона Маккейна, сенатора від Аризони та героя війни у В'єтнамі.

Тіло Маккейна, яке напередодні перебувало в Капітолії США, прибуло до Вашингтонського національного собору. Між тим процесія зупинилася біля меморіалу ветеранів В'єтнаму, де дружина сенатора Сінді Маккейн поклала вінок, щоб вшанувати тих, хто загинув під час війни.

До Обами та Буша, демократа і республіканця, приєдналися політичні лідери США, чиновники часів В'єтнаму та почесні гості, віддаючи шану державному діячеві та колишньому військовополоненому, який помер 25 серпня від раку мозку, напередодні свого 82-річчя.

Військові повільно внесли труну Маккейна в собор, повз колишніх друзів і близьких, які десятиліттями вважалися одними з найпотужніших гравців у політиці США. Помітною була відсутність президента-республіканця Дональда Трампа.

Маккейн попросив Обаму і Буша, демократа та республіканця, виголосити надгробні промови під час його похорону. Це сприйнялося як його останнє послання країні про його бажання двопартійності.

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