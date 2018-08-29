НАТО може назвати штаб-квартиру на честь Маккейна

НАТО розглядає можливість назвати свою нову штаб-квартиру на честь покійного сенатора-республіканця Джона Маккейна, передає CNN.

Член Консервативної партії в парламенті Великобританії Том Тагендхет, як повідомляється, надіслав запит НАТО після смерті Маккейна в суботу. Тагендхет є головою Британського комітету з закордонних справ.

«Не може бути більш відповідної данини його кар'єрі та цінностям, які сенатор Маккейн підтримував, – але також немає кращого послання для НАТО в цей час глобальної напруги, ніж назвати нову штаб-квартиру організації на честь американського державного діяча», – написав Тагендхет у своїй пропозиції, повідомляє CNN.

Прес-секретар НАТО Оана Лунгеску заявила CNN, що альянс отримав запит і його «буде уважно розглянуто».

Маккейн був вірним прихильником НАТО і підтримував залучення інших країн Європи до його складу.

Північноатлантичний альянс нещодавно перебрався до нової штаб-квартири у Брюсселі вартістю мільярди доларів.

«Дуже мало людей втілювали цінності, на яких побудована НАТО, так, як сенатор Джона Маккейн III», – написав Тагендхет.

У Вашингтоні також обговорюють, як краще вшанувати пам'ять сенатора. Після його смерті озвучувалася пропозиція перейменувати одну з будівель Сенату на честь Маккейна, однак вона зустріла опір з боку деяких членів Республіканської партії.

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