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Ембарго на озброєння України, накладене Обамою, має зняти Трамп - колишній заступник генсека НАТО

Fomer NATO Deputy Secretary-General Alexander Vershbow

Колишній заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу у понеділок закликав президента США скасувати ембарго на постачання оборонних озброєнь до України.

"Час президенту США скасувати ембарго його попередника Барака Обами на постачання оборонних озброєнь до України. Це найкращий спосіб попередити агресію Росії та підтримати дипломатичне вирішення конфлікту, яке відновить суверенітет України - що було підтримано і самим Путіним у Мінську", - відзначив Вершбоу на своїй сторінці у Twitter.

Час президенту США скасувати ембарго його попередника Барака Обами на постачання оборонних озброєнь до України

Вершбоу є старшим радником у лобістській компанії, яка належить колишньому генерального секретарю НАТО Андерсу Фоґ Расмуссену, який серед іншого є позаштатним радником президента України Петра Порошенка. Вершбоу обіймав посаду заступника генсека НАТО в період з 2012-го по 2016-й роки.

Раніше американські ЗМІ повідомили, що президенту США Дональду Трампу буде представлена рекомендація з планом фінансування та продажу високотехнологічних оборонних озброєнь Україні на суму 47 мільйонів доларів. План скерований на протидію агресії з боку проросійських сепаратистів.

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    Олексій Кузьменко

    Коли я представляю себе людям, яким хочу сподобатись, кажу, що вільно сідаю на шпагат. Після цього додаю (якщо ще є кому), що я журналіст-розслідувач. Обидві тези – майже правда. У відповідь мене, буває, питають, чи я пишу про спортивну гімнастику.

    Журналіст, синхронний перекладач у команді Української служби. Людина з фантастичною пам’яттю щодо того, хто винен мені гроші, а також усіляких фактів, які мене цікавлять. Затятий фізкультурник, бігун, колекціонер кіно-плакатів та власник низки музичних інструментів, на яких не вмію грати.

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