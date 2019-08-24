Барак Обама розказав, яку музику слухає він та Мішель

Екс-президент США Барак Обама оприлюднив у Twitter список музичних композицій, які в останній час слухає із дружиною, екс-першою леді Мішель Обамою.

Видання The Hill відзначає, що плейліст можна прослухати на сервісі Spotify. Екс-президент США Барак Обама та його дружина Мішель Обама раніше уклали контакт із Spotify на створення подкастів. Вони також мають угоду із відео сервісом Netflix. Обами мають власну компанію Higher Ground.

"Хороша розповідь дає можливість краще зрозуміти життя когось іншого. Вона може допомогти знайти спільне", - відзначив екс-президент США в одному із нещодавніх твітів.

Під час президентства Барака Обами його плейліст також публікувався на сайті Блого дому.

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