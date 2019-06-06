Обами стали партнерами Spotify: сума винагороди не називається

Колишній президент США Барак Обама і його дружина Мішель увійшли в індустрію подкастів, яка зараз бурхливо розвивається. У четвер Обами оголосили про початок партнерства із стрімінговим сервісом Spotify - для виробництва серії ексклюзивних подкастів. Прес-реліз компанії не повідомляє про суму винагороди.

У рамках партнерства Обами будуть «розвивати, виробляти і надавати свої голоси» вибраним подкастам, які поширюватимуться по всьому світу, говориться в спільній заяві Spotify і виробничої компанії Обам Higher Ground.

Подкасти стали великим бізнесом протягом останніх п'яти років

Обами вже мають угоду в рамках якої екс-перша родина США працюватимуть із відео платформою Netflix.

Spotify Technology SA, найбільший у світі сервіс стрімінгу музики, у якого більш ніж 217 мільйонів активних користувачів щомісяця, поширюватиме подкасти для аудиторій по всьому світу, говориться в заяві.

Подкасти стали великим бізнесом протягом останніх п'яти років з темами, починаючи від справжньої злочинності, як Dirty John до поточних справ (The Daily), політики (Pod Save America) і комедії (2 Dope Queens).

У своїй заяві Барак Обама заявив, що вважає, що подкасти "пропонують надзвичайну можливість для сприяння продуктивному діалогу

Кількість американців, які слухають подкасти, зросла на 35% за останні три роки, разом зі зростанням кількості контенту, згідно з дослідженням 2018 року, проведеним компанією statista.com.

Spotify придбав три подкастингові компанії цього року, і заявив, що виділив до 500 мільйонів доларів на придбання подкастів.

Заява у четвер не містила деталей будь-яких тем, які б охопили подкасти Обам, а також коли вони стануть доступними для слухачів.

У своїй заяві Барак Обама заявив, що вважає, що подкасти "пропонують надзвичайну можливість для сприяння продуктивному діалогу, змушують людей посміхатися і змушують людей думати і, сподіваюся, зближують нас».

Дивіться також: Як виробляють платівки на одному з найбільших заводів у США