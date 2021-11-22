Нові протиепідемічні обмеження викликали протести в Європі

Австрія стала першою країною Європи, яка поновила загальнодержавний локдаун. З понеділка запроваджуються обмеження на роботу крамниць, крім життєво необхідних, вводиться робота з дому.

Канцлер Австрії заявив, що локдаун триватиме максимум 20 днів. Раніше в країні запровадили локдаун для невакцинованих. Обмеження для тих, хто не пройшов щеплення триватимуть і після закінчення загальнодержавного локдауну, повідомив міністр охорони здоров'я Австрії Вольфганг Мюкстейн. В неділю майже 40 000 протестувальників зібрались у Відні на найбільший за пандемію протест проти обмежень.

Десятки тисяч взяли участь в протесті в бельгійському Брюсселі, де було посилено масковий режим для відвідування громадських закладів. Також протестувальники виступали проти перепусток вакцинації.



Два дні тривали протести цими вихідними в Нідерландах. Виступи проти ковідних обмежень, супроводжувались сутичками протестувальників з поліцією, здійснено підпал школи. Прем'єр-міністр країни Марк Рютте засудив насильство під час акцій протесту: "У минулі вихідні ми бачили просто насильство під прикриттям гасел "ми протестуємо", сказав посадовець в понеділок.

В країні з 13 листопада запроваджені обмеження на роботу ресторанів а також посилено масковий режим.

Всесвітня організація охорони здоров'я висловила занепокоєння через новий спалах заражень на COVID у Європі. Директор ВООЗ з питань Європи Ганс Клюге заявив, що до березня наступного року від COVID в Європі можуть померти ще 500 000 людей.

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