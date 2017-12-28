Держдеп США закликав до обміну полоненими за формулою "всіх на всіх"

Росія, яка розпочала конфлікт та підтримує його, активно керуючи військовими підрозділами, які щоденно атакують українські позиції, має покласти йому кінець

Державний департамент США оприлюднив заяву з приводу обміну полоненими бойовиками і тими, кого затримала на Донбасі українська влада. Обмін відбувся поблизу Горлівки. За інформацією ЗМІ, під час обміну заручниками в середу українська сторона передала бойовикам 233 особи, забрала – 73.

"США вітають учорашній обмін понад 300 затриманих між урядом України та очолюваними Росією силами у Cхідній Україні. Цей обмін є кроком до імплементації Мінських угод. Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе забов'язання щодо Мінських угод, включно з реальним обміном затриманими за формулою "всіх на всіх"; повним припиненням вогню; відведенням важких озброєнь; забезпеченням безпечного доступу спеціальній спостережній місії ОБСЄ; гуманітарним доступом до зони конфлікту", - йдеться у заяві.

Заява також нагадала, що державний секретар США Рекс Тіллерсон у розмові із Лавровим наголосив на важливості того, щоб Росія повернула своїх представників до Спільного центру координації та контролю.

"Бойові дії у Східній Україні забрали понад 10 000 життів та ушкодили важливу громадську інфраструктуру. Росія, яка розпочала конфлікт та підтримує його, активно керуючи військовими підрозділами, які щоденно атакують українські позиції, має покласти йому кінець", - йдеться у заяві.

Ми знову закликаємо усі сторони повністю виконати взяті ними на себе забов'язання щодо Мінських угод, включно з реальним обміном затриманими за формулою "всіх на всіх"...

Держдеп також висловив готовність підтримати відправку миротворців до зони конфлікту.

"США готові, у координації із Францією, Німеччиною та Україною, контактувати з Росією на підтримку Мінських угод з метою добитись завершення конфлікту, у томи числі за допомогою миротворчої сили з широким мандатом на забезпечення безпеки на всій території зони конфлікту, контролю за міжнародним кордоном та відповідальністю за розміщення важких озброєнь", - йдеться у заяві.

Як повідомляє "Українська правда", президент Петро Порошенко пообіцяв, що після повернення в середу 73 заручників з ОРДЛО українська сторона із ще більшою ретельністю працюватиме над звільненням тих, кого продовжують утримувати проти їхньої волі.

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