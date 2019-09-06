США зменшують фінансування оборонних проектів у Європі

Пентагон США зменшив фінансування оборонних об'єктів в Європі. Йдеться загалом про біля 40 проектів, включаючи 21,6 мільйона доларів, які мали піти на фінансування портового об'єкта в Іспанії та 59 мільйонів доларів на сховище боєприпасів у Словаччині. Також зменшиться фінансування на будівництво об'єкта для тренування спецпідрозділів в Естонії, а також проектів в Німеччині та Угорщині, повідомляють ЗМІ.

Кошти будуть переспрямовані на фінансування будівництва стіни на кордоні США та Мексики.

Загалом, за даними Пентагону, на будівництво стіни буде спрямовано 3,6 мільярда доларів, раніше передбачених для фінансування 127 оборонних програм в 23 американських штатах, трьох територіях і 20 країнах.

Пентагон сподівається, що Європейські країни профінансують втілення цих проектів. Про це заявив очільник Пентагону Марк Еспер. Адміністрація Трампа послідовно говорила про необхідність більш рівномірного розподілу оборонних видатків у світі і, зокрема про збільшення фінансування оборони з боку Європи.

"З того часу як я виконував обов'язки міністра і дотепер, я говорю про розподіл тягаря оборонних видатків", - заявив Еспер під час спілкування з пресою в Лондоні у четвер, пише Reuters.

В Конгресі США рішення адміністрації перенаправити кошти зустріли різкою критикою.

Сенатор Дік Дурбін провів паралелі між перенаправленням коштів з фінансування оборонних проектів в Європі та повідомленнями про те, що адміністрація Трампа, буцімто, затримує допомогу Україні.

"Тепер ми дізнаємось, що президент перенаправляє 771 мільйон доларів з будівельних проектів, покликаних захистити наших союзників у Європі від російської агресії, після того, як скасував 250 мільйонів доларів допомоги Україні, що мала ту саме мету. Генерал Маттіс правий – варто ставити союзників вище політики", - йдеться в твіті сенатора-демократа.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер побачив користь для Путіна у рішенні про перерозподіл коштів.

"Президент Трамп знову ставить Володимира Путіна вище за безпеку американського народу та наших союзників, - цитує Шумера Defense News. – Зменшення фінансування на посилення наших союзників в Європі проти російської агресії, щоб просунути марнославний політизований проект президента – і він обіцяв, що Мексика за нього заплатить – обурливе, невірне і таке, що послаблює безпеку нашої держави. Конгрес не дозволить президентові узурпувати наше право гаманця".

Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який підтримує важливість побудови стіни на кордоні, все ж закликав адміністрацію Трампа не перенаправляти кошти, а звернутись до Конгресу а асигнуваннями.

"Фінансування захисту кордони – важливий пріоритет, - цитує заяву Ромні The Washington Post. – Виконавча гілка має використовувати відповідні канали в Конгресі, а не перенаправляти кошти з проектів військового будівництва, погіршуючи боєготовність".

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