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США зменшують фінансування оборонних проектів у Європі

Очільник Пентагону Марк Еспер

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Пентагон США зменшив фінансування оборонних об'єктів в Європі. Йдеться загалом про біля 40 проектів, включаючи 21,6 мільйона доларів, які мали піти на фінансування портового об'єкта в Іспанії та 59 мільйонів доларів на сховище боєприпасів у Словаччині. Також зменшиться фінансування на будівництво об'єкта для тренування спецпідрозділів в Естонії, а також проектів в Німеччині та Угорщині, повідомляють ЗМІ.

Кошти будуть переспрямовані на фінансування будівництва стіни на кордоні США та Мексики.

/**/ /**/ /**/ Марк Еспер
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Загалом, за даними Пентагону, на будівництво стіни буде спрямовано 3,6 мільярда доларів, раніше передбачених для фінансування 127 оборонних програм в 23 американських штатах, трьох територіях і 20 країнах.

Пентагон сподівається, що Європейські країни профінансують втілення цих проектів. Про це заявив очільник Пентагону Марк Еспер. Адміністрація Трампа послідовно говорила про необхідність більш рівномірного розподілу оборонних видатків у світі і, зокрема про збільшення фінансування оборони з боку Європи.

"З того часу як я виконував обов'язки міністра і дотепер, я говорю про розподіл тягаря оборонних видатків", - заявив Еспер під час спілкування з пресою в Лондоні у четвер, пише Reuters.

В Конгресі США рішення адміністрації перенаправити кошти зустріли різкою критикою.

Сенатор Дік Дурбін провів паралелі між перенаправленням коштів з фінансування оборонних проектів в Європі та повідомленнями про те, що адміністрація Трампа, буцімто, затримує допомогу Україні.

/**/ /**/ /**/ Сенатор Роб Портман
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"Тепер ми дізнаємось, що президент перенаправляє 771 мільйон доларів з будівельних проектів, покликаних захистити наших союзників у Європі від російської агресії, після того, як скасував 250 мільйонів доларів допомоги Україні, що мала ту саме мету. Генерал Маттіс правий – варто ставити союзників вище політики", - йдеться в твіті сенатора-демократа.

Лідер демократів у Сенаті Чак Шумер побачив користь для Путіна у рішенні про перерозподіл коштів.

"Президент Трамп знову ставить Володимира Путіна вище за безпеку американського народу та наших союзників, - цитує Шумера Defense News. – Зменшення фінансування на посилення наших союзників в Європі проти російської агресії, щоб просунути марнославний політизований проект президента – і він обіцяв, що Мексика за нього заплатить – обурливе, невірне і таке, що послаблює безпеку нашої держави. Конгрес не дозволить президентові узурпувати наше право гаманця".

Сенатор-республіканець Мітт Ромні, який підтримує важливість побудови стіни на кордоні, все ж закликав адміністрацію Трампа не перенаправляти кошти, а звернутись до Конгресу а асигнуваннями.

"Фінансування захисту кордони – важливий пріоритет, - цитує заяву Ромні The Washington Post. – Виконавча гілка має використовувати відповідні канали в Конгресі, а не перенаправляти кошти з проектів військового будівництва, погіршуючи боєготовність".

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Студія Вашингтон. Заяви сенаторів США Мерфі і Джонсона в Києві
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Студія Вашингтон. Заяви сенаторів США Мерфі і Джонсона в Києві

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