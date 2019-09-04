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Законодавці США знову рішуче закликають адміністрацію Трампа не зволікати з допомогою Україні

  • Голос Америки
Сенатор Роб Портман

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Спрямувати гроші на оборонну допомогу Україні закликала адміністрацію США група підтримки України в американському Сенаті.

Група, що об'єднує впливових сенаторів від Демократичної та Республіканської партій, звернулась з листом до директора Служби управління та бюджету США Міка Малвені в якому закликала адміністрацію без затримок спрямувати військову допомогу Україні.

"Ця група давно підтримує збільшення військової спроможності і здатності України – молодої прозахідної та проамериканської демократії, яка з 2014 року перебуває під наростаючим військовим, політичним та економічним тиском Росії", - йдеться в листі сенаторів.

Законодавці наголошують: "Кошти виділені на Ініціативу з підтримки безпеки України є життєво важливими для довгострокової життєздатності українських збройних сил. Вони допомагають Україні розбудовувати незалежні військові спроможності та здібності необхідні для стримування напади Кремля на її територію, що тривають".

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Цей лист став ще однією з великої кількості заяв американських законодавців, виданих після того, як видання Politico опублікувало повідомлення про можливі затримки з наданням передбаченої рішенням Конгресу оборонної допомоги Україні.

Серед підписантів листа сенатор-республіканець Роб Портман, співголова Групи підтримки України у Сенаті демократка Джин Шагін, республіканець Рон Джонсон та демократи Ричард Блументаль та Дік Дурбін.

"Це фінансування – ключове для довгострокової стабільності та незалежності України і має буде виділене негайно", - коментує лист сенатор Дурбін.

"Республіканці та демократи погоджуються, що допомога Україні – критично важлива для протистояння російській агресії. Незважаючи на двопартійну підтримку рішення, адміністрація Трампа затримує критично важливу військову допомогу і запрошує Росію повернутись до Великої сімки. Жорсткий до Росії? Гадаю, ні", - зауважує Блументаль.

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Час-Тайм. Пенс закликав більше допомагати Україні
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Час-Тайм. Пенс закликав більше допомагати Україні

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