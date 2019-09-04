Законодавці США знову рішуче закликають адміністрацію Трампа не зволікати з допомогою Україні

Спрямувати гроші на оборонну допомогу Україні закликала адміністрацію США група підтримки України в американському Сенаті.

Група, що об'єднує впливових сенаторів від Демократичної та Республіканської партій, звернулась з листом до директора Служби управління та бюджету США Міка Малвені в якому закликала адміністрацію без затримок спрямувати військову допомогу Україні.

"Ця група давно підтримує збільшення військової спроможності і здатності України – молодої прозахідної та проамериканської демократії, яка з 2014 року перебуває під наростаючим військовим, політичним та економічним тиском Росії", - йдеться в листі сенаторів.

Законодавці наголошують: "Кошти виділені на Ініціативу з підтримки безпеки України є життєво важливими для довгострокової життєздатності українських збройних сил. Вони допомагають Україні розбудовувати незалежні військові спроможності та здібності необхідні для стримування напади Кремля на її територію, що тривають".

Цей лист став ще однією з великої кількості заяв американських законодавців, виданих після того, як видання Politico опублікувало повідомлення про можливі затримки з наданням передбаченої рішенням Конгресу оборонної допомоги Україні.

Серед підписантів листа сенатор-республіканець Роб Портман, співголова Групи підтримки України у Сенаті демократка Джин Шагін, республіканець Рон Джонсон та демократи Ричард Блументаль та Дік Дурбін.

"Це фінансування – ключове для довгострокової стабільності та незалежності України і має буде виділене негайно", - коментує лист сенатор Дурбін.

"Республіканці та демократи погоджуються, що допомога Україні – критично важлива для протистояння російській агресії. Незважаючи на двопартійну підтримку рішення, адміністрація Трампа затримує критично важливу військову допомогу і запрошує Росію повернутись до Великої сімки. Жорсткий до Росії? Гадаю, ні", - зауважує Блументаль.

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