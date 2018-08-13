Трамп підписав закон про оборонний бюджет імені Маккейна, який передбачає $250 млн Україні

Президент Трамп підписав закон про “Бюджет США на 2019 рік на потреби національної оборони” (NDAA).

Бюджет назвали на честь голови сенатського комітету з питань збройних сил Джона Маккейна, який бореться із важкою онкологією. Підписуючи документ, Трамп не згадав Маккейна, який, попри приналежність до однієї партії, часто критикує президента.

Однак, президент згадав інших сенаторів і конгресменів, причетних до написання законопроекту.

"Нас би не було сьогодні на цій церемонії, якби не віддана робота представників Конгресу, які тяжко працювали для ухвалення NDAA", - сказав Трамп.

Загалом, документ передбачає спрямування 716 мільярдів доларів на оборону.

"Безпрецедентна підтримка дозволить нам стримувати супротивників і потужно провадити мирну політику адміністрації Трампа", - наголошується в заяві Білого дому.

"NDAA також зміцнює нашу підтримку союзникам в Європі проти російської агресії, через надання фінансування для ініціативи стримування в Європі. У протистоянні цим небезпекам, ми знаємо, що слабкість – найбільш певний шлях до конфлікту і надзвичайна потужність є найбільш певним засобом нашої оборони", - цитує президента Трампа Білий дім.

Як повідомлялось раніше, одна зі статей документу дозволяє виділити Міністерству оборони США 250 мільйонів доларів для надання безпекової допомоги Україні. У цю суму закладено 50 мільйонів доларів на оборонні летальні види озброєнь, повідомляє посольство України у США.​

Документ включає положення про продовження співпраці з Україною у питанні кібербезпеки, який передбачає допомогу Києву у посиленні власних спроможностей щодо захисту від кібератак.

Також у розділі про "посилення стримування російської агресії у Європі" йдеться про посилену безпекову допомогу Україні та підтримку реформ оборонного сектору.

Проект бюджету-2019 закладає "розвиток і впровадження комплексної стратегії співробітництва у галузі безпеки, яка пояснює та визначає пріоритети підтримки союзників та партнерів у Європі, включаючи Естонію, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Болгарію, Україну, Молдову та Грузію; " і "вивчення можливості збільшити періодичність та масштаб проведення військових навчань НАТО у Чорному морі за участі України та Грузії".

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