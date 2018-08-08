8 положень оборонного бюджету США, які можуть роздратувати Росію

Проект закону США про оборонні асигнування (NDAA) було затверджено обома палатами парламенту США на початку цього місяця і передано на підпис президентові.
Це – найшвидші темпи розгляду оборонного бюджету Конгресом за більш ніж двадцять років, пише NPR, відзначаючи активну роль в просуванні законопроекту з боку очільника сенатського Комітету з питань збройних сил сенатора Маккейна.
NPR наводить такі положення, передбачені в проекті оборонного бюджету США, які, можливо, роздратують Росію.
- 6,3 мільярда доларів спрямовується на Ініціативу запевнення Європи. Це найбільше фінансове вливання до цієї ініціативи, спрямованої на зміцнення оборони європейських країн біля Росії.
- Пентагон має до березня 2019 року надати звіт про доцільність постійного розташування бригади сухопутних сил США в Польщі, замість ротації на дев'ятимісячній основі.
- Міністр фінансів США має поінформувати Конгрес про всі активи, якими володіють президент Росії Путін, пов'язані з ним "олігархи", а також російські високопосадовці.
- Посилюється заборона на фінансування будь-яких проектів, які припускають визнання права Росії на Крим.
- Законодавчо закріплюється позиція США стосовно порушення Росією конвенції з хімічної зброї, на основі звинувачень про роль Росії в хімічних нападах на Сирію та спроб вбивств в Великобританії.
- Запроваджується вимога до Трампа підтвердити запровадження санкцій проти Росії стосовно порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Законопроект також вказує адміністрації надати Конгресу плани стосовно запровадження додаткових санкцій.
- Вводиться заборона на продовження дії нового договору про START стосовно обмеження ядерної зброї (строк дії якого припиняється в лютому 2021 року), у випадку, якщо не буде надано звіт адміністрації про те, чи нова стратегічна російська зброя відповідає договору.
- 65 мільйонів доларів спрямовується на "розробку та виробництво боєголовок малої потужності". Ті, хто підтримує це положення переконані, що таке положення стримуватиме Росію від використання тактичної зброї, а опоненти вважають, що наявність такої зброї збільшує ймовірність ядерної війни.
В ході розробки законопроекту, очільник Пентагону Маттіс все ж зміг переконати Конгрес не посилювати санкції проти країн, які купують російські збройні системи, або запчастини. "Деякі країни, які активно розбудовують відносини зі США в оборонній сфері, все ще використовують російські запчастини та інші матеріали", - вказав Маттіс, навівши приклади Індії та В'єтнаму.
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