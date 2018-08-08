8 положень оборонного бюджету США, які можуть роздратувати Росію

Проект закону США про оборонні асигнування (NDAA) було затверджено обома палатами парламенту США на початку цього місяця і передано на підпис президентові.

Це – найшвидші темпи розгляду оборонного бюджету Конгресом за більш ніж двадцять років, пише NPR, відзначаючи активну роль в просуванні законопроекту з боку очільника сенатського Комітету з питань збройних сил сенатора Маккейна.

NPR наводить такі положення, передбачені в проекті оборонного бюджету США, які, можливо, роздратують Росію.

6,3 мільярда доларів спрямовується на Ініціативу запевнення Європи . Це найбільше фінансове вливання до цієї ініціативи, спрямованої на зміцнення оборони європейських країн біля Росії.

. Це найбільше фінансове вливання до цієї ініціативи, спрямованої на зміцнення оборони європейських країн біля Росії. Пентагон має до березня 2019 року надати звіт про доцільність постійного розташування бригади сухопутних сил США в Польщі , замість ротації на дев'ятимісячній основі.

, замість ротації на дев'ятимісячній основі. Міністр фінансів США має поінформувати Конгрес про всі активи, якими володіють президент Росії Путін , пов'язані з ним "олігархи", а також російські високопосадовці.

, пов'язані з ним "олігархи", а також російські високопосадовці. Посилюється заборона на фінансування будь-яких проектів, які припускають визнання права Росії на Крим .

. Законодавчо закріплюється позиція США стосовно порушення Росією конвенції з хімічної зброї , на основі звинувачень про роль Росії в хімічних нападах на Сирію та спроб вбивств в Великобританії.

, на основі звинувачень про роль Росії в хімічних нападах на Сирію та спроб вбивств в Великобританії. Запроваджується вимога до Трампа підтвердити запровадження санкцій проти Росії стосовно порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Законопроект також вказує адміністрації надати Конгресу плани стосовно запровадження додаткових санкцій .

стосовно порушення Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності. Законопроект також вказує адміністрації надати Конгресу плани стосовно запровадження додаткових . Вводиться заборона на продовження дії нового договору про START стосовно обмеження ядерної зброї (строк дії якого припиняється в лютому 2021 року), у випадку, якщо не буде надано звіт адміністрації про те, чи нова стратегічна російська зброя відповідає договору.

стосовно обмеження ядерної зброї (строк дії якого припиняється в лютому 2021 року), у випадку, якщо не буде надано звіт адміністрації про те, чи нова стратегічна російська зброя відповідає договору. 65 мільйонів доларів спрямовується на "розробку та виробництво боєголовок малої потужності". Ті, хто підтримує це положення переконані, що таке положення стримуватиме Росію від використання тактичної зброї, а опоненти вважають, що наявність такої зброї збільшує ймовірність ядерної війни.

В ході розробки законопроекту, очільник Пентагону Маттіс все ж зміг переконати Конгрес не посилювати санкції проти країн, які купують російські збройні системи, або запчастини. "Деякі країни, які активно розбудовують відносини зі США в оборонній сфері, все ще використовують російські запчастини та інші матеріали", - вказав Маттіс, навівши приклади Індії та В'єтнаму.

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