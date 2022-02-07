Посол США в ОБСЄ: Намагаємося зрозуміти, чи зацікавлений Кремль у дипломатії

Представник США в Організації з безпеки та співробітництва в Європі, Майкл Карпентер в інтерв'ю Російській службі "Голосу Америки" заявив, що візити німецького канцлера до Вашингтона та президента Франції до Москви означають єдині зусилля Заходу, спрямовані на те, щоб схилити Москву до дипломатії.

"Це потужні дипломатичні зусилля: ми намагаємось разом із нашими союзниками та партнерами зрозуміти, чи зацікавлений Кремль у тому, щоб вирішити цю кризу за допомогою дипломатії. Ми робимо це у спробі деескалації ситуації на українському кордоні, яка видається дуже гострою: нарощування там російських військ по-справжньому безпрецедентне".

За словами американського посадовця, США намагаються показати Кремлю, що він може обрати між санкціями та суттєвим нарощуванням сил НАТО, та дипломатією щодо питань, де має місце згода усіх сторін.

"Йдеться про зниження ризиків конфлікту, про транспарентність і навіть про потенційні домовленості щодо нових форм контролю за звичайними озброєннями. Якщо Москва дійсно зацікавлена, то ОБСЄ – це те місце, де можуть бути розроблені інструменти для всього цього, і навіть юридично зобов'язуючі угоди, якщо ми просунемося досить далеко. Це буде відповіддю як на наші, так і на російські стурбованості", - заявив Карпентер.

"Але, що б ми не робили, ми не маємо наміру йти на компроміси у питаннях організації європейської безпеки. Це означає, що ми не погоджуємось на якісь “сфери інтересів”, на можливість однієї країни диктувати, до яких союзів можуть вступати інші країни – нічого цього не буде".

Раніше у Кремлі заявили, що у діалозі із Москвою Вашингон обирає фокусуватись на другорядних для Росії питаннях. Для Росії ключовим є питанння нерозширення НАТО.

У той час, як США та НАТО наполягають на праві кожної держави самостійно вирішувати питання вступу до Альянсу, міністр закордонних справ Росії Лавров раніше вказав на необхідність дотримання того, що він описує, як "домовленості про неподільність безпеки" в рамках ОБСЄ.

"Ці домовленості передбачають, серед іншого, не лише свободу вибору союзів, але і обумовлюють свободу вибору таких альянсів необхідністю уникати будь-яких кроків, які будуть зміцнювати безпеку будь-якої держави за рахунок утисків безпеки інших. Ось за цим ключовим питанням, ми побачили у реакції Вашингтона та НАТО вкрай негативне ставлення", - заявляв Лавров, реагуючи на формальні відповіді США та НАТО на вимоги Москви щодо безпекових гарантій.

Росія відкидає наявність у неї планів атакувати Україну.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".