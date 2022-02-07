Американські виборці підтримують підхід Байдена, НАТО до кризи щодо України - опитування

Виборці у США переважно підтримують підхід президента країни Джо Байдена до кризи щодо України. На це вказує опитування Morning Consult.

Як відзначається, незначна більшість підтримує розміщення військ у Східній Європі. При цьому більшою підтримкою користуються санкції щодо Росії, та дипломатичні зусилля для вирішення конфлікту.

Зокрема 48% опитаних підтримують відправку 3000 американських військових для підтримки союзників по НАТО; 57% - дипломатичний підхід.

"Ще більше сказали, що підтримують тверду позицію НАТО про те, що будь-яка країна, включано з Україною, може подати заявку на членство у Альянсі.

Серед іншого, 53% республіканців підтримують відмову НАТО надати гарантії, що Україна ніколи не стане членом Альянсу.

Дискусії щодо того, якою має бути політика США щодо Росії ведуться і серед американських законодавців. Так, сенатор-республіканець Джош Хоулі заявляв, що розширення НАТО, та відправка тисяч американських військових до Європи є помилкою.

"Найбільша загроза безпеці Америки це Китай. Джо Байден має поводиться відповідно", - заявляв Хоулі.

Деякі законодавці-республіканці, навпаки, критикують Байдена за буцімто недостатню жорсткість щодо Росії.

Так сенатор-республіканець Тед Круз заявляє, що Байден "показав Путіну слабкість та бажання вмилостивити" і через це "Путін імовірно [вторгнеться до України] протягом місяця".

"Не має паралелей слабкість президента Байдена у спробах стримати вторгнення, що насувається, Росії в Україну", - заявив колишній державний секретар США Майк Помпео.

Росія наполягає, що не має планів вторгнення в Україну та заявляє про підготовку провокації на сході України з боку Заходу.

"Однак час спливає, Росія на Україну не нападає. Розрахунок британців, які замовили цю "музику" і США, які приєдналися до них, зрозумілий: самі вигадали "російську загрозу", самі зібралися на "героїчну" боротьбу з нею, щоб потім здійснити провокацію і голосно оголосити про своєї "перемоги", - заявила речниця МЗС Росії Захарова.