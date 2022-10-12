Представник Британії в ОБСЄ розповів, як Лукашенко відволікає увагу від поразок Путіна в Україні

Заяви Білорусі про намір розгорнути війська біля кордону з Україною - це відволікання уваги від поразок Путіна на війні. Про це заявив представник Британії в ОБСЄ Аян Стаббс у середу, 12 жовтня.

"Оголошене розгортання російських і білоруських сил у спільному військовому угрупованні є ще одним штучним відволіканням уваги від невдалого вторгнення Путіна: нові поразки на сході, більше поразок на півдні, звільнено більше генералів, деморалізовані війська; зростання невдоволення російського населення, і зростання критики з боку російських еліт", - резюмує британський дипломат.

За його словами, заява Олександра Лукашенка, якого Захід не визнає легітимним лідером Білорусі, лише посилює нестабільність у регіоні.

"Починаючи з 24 лютого світові стало абсолютно ясно, з якого боку білорусько-українського кордону існує загроза, і це не з України", - сказав Аян Стаббс.

Він також закликав Білорусь припинити підтримку російської агресії, зокрема, не дозволяти військам Росії використовувати білоруський повітряний простір для дистанційних авіаударів по Україні чи запуску іранських безпілотників.

Аян Стаббс вважає недоцільним виправдання Путіним ракетних атак по Україні, що, мовляв, це відповідь на пошкоджений Керченський міст: "Будівництво мосту над Керченською протокою було порушенням суверенітету України та ї територіальної цілісності. Це міст, збудований на українській території".

За його словами, Росія програє зараз на полі бою, саме тому Путін "переносить війну на український народ". Атаки росіян на українські міста 10 жовтня представник Британії в ОБСЄ назвав "воєнними злочинами і грубим порушенням міжнародного законодавства".

11 жовтня генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Лукашенко "має припинити допомагати і підтримувати військові зусилля Росії".

Як повідомляв "Голос Америки", у понеділок, 10 жовтня, Олександр Лукашенко оголосив про розгортання спільної військової групи Білорусі та Росії і вказав на буцімто загрозу нападу з боку України. Україна відкидає звинувачення у підготовці до нападу. Голова Ради з нацбезпеки і оборони України Олексій Данилов заявив у вівторок, що Білорусь є "заручником Росії".

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