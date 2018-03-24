Британські слідчі обшукали лондонський офіс Cambridge Analytica

Британські слідчі обшукали лондонські офіси Cambridge Analytica, компанії з аналізу даних, яку звинувачують у тому, що вона неправильно збирала дані користувачів Facebook, щоб використати для впливу на американських виборців.

Близько 20 службових осіб, одягнених у чорні куртки з написом "ICO Enforcement", прибули до центральних лондонських офісів фірми у п'ятницю ввечері, невдовзі після того, як суддя Високого суду надав ордер на обшук, якого вимагало Управління інформаційного комісара (ICO).

Обшук завершили в суботу. «Тепер нам потрібно буде оцінити і розглянути докази, перш ніж приймати рішення про наступні кроки та робити будь-які висновки», – заявив прес-секретар ICO.

Службові особи, яких впустили в будівлю охоронці, за свідченнями очевидців, перевіряли книги та документи.

Елізабет Денхем, глава ICO, вимагала ордер після повідомлень про те, що Cambridge Analytica зібрала приватну інформацію про 50 мільйонів користувачів Facebook, щоб підтримати президентську кампанію Дональда Трампа в 2016 році.

Великобританія розслідує, чи Facebook, найбільша в світі соціальна мережа, зробила достатньо для захисту даних.

Американські законодавці в п'ятницю попросили генерального директора Facebook Марка Цукерберґа приїхати до Конгресу, щоб пояснити, яким чином ці дані потрапили в руки Cambridge Analytica, додавши тиску на фірму, яка перебуває під вогнем від інвесторів та рекламодавців.

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