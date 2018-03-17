Консультанти Трампа зібрали дані 50 мільйонів користувачів Facebook – ЗМІ

Компанія аналізу даних Cambridge Analytica зібрала приватну інформацію від більш ніж 50 мільйонів користувачів Facebook у розробці методів підтримки виборчої кампанії 2016 року президента Дональда Трампа, повідомили американський The New York Times та лондонський часопис The Observer у суботу.

Газети, які цитують колишніх співробітників компанії Cambridge Analytica та документи, заявляють, що витік даних є одним із найбільших в історії Facebook Inc.

Компанія Facebook у п'ятницю заявила, що призупиняє роботу Cambridge Analytica після того, як виявили порушення політики конфіденційності даних.

Часопис The Observer зазначає, що Cambridge Analytica використовувала дані, отримані без дозволу на початку 2014 року, для створення програмного забезпечення для прогнозування та впливу на вибір у бюлетені.

Газета цитує Кристофера Вайлі з Cambridge Analytica, який працював з академіком у Кембриджському університеті для отримання даних, який заявив, що система може профілювати окремих виборців, щоб націлювати на них персоналізовану політичну рекламу.

Більше 50 мільйонів профілів представляли приблизно третину активних користувачів Facebook із Північної Америки і майже чверть потенційних виборців США того часу, пише видання.

«Ми використовували Facebook для збору профілів мільйонів людей. І побудували моделі, щоб експлуатувати те, що ми знали про них, і цілитися в їхніх внутрішніх демонів. Це було основою, на якій була побудована вся компанія», – цитує Вайлі The Observer.

Видання The New York Times пише, що інтерв'ю з колишніми співробітниками та підрядниками Cambridge Analytica й огляд електронних листів та документів фірми показують, що вона не тільки покладалася на приватні дані Facebook, але і все ще володіє більшістю або всім цим.

Часопис The Observer зазначає, що дані були зібрані через додаток під назвою thisisyourdigitallife, побудований академіком Олександром Коґеном, окремо від його роботи в Кембриджському університеті.

За допомогою компанії Kogan Global Science Research (GSR), у співпраці з Cambridge Analytica, сотням тисяч користувачів платили за виконання тестів на визначення особистості, які погодилися на збір своїх даних для академічного користування, відзначає The Observer.

Тим не менш, додаток також збирав інформацію про друзів на Facebook тих, хто проходив тести, що призвело до накопичення пулу даних десятків мільйонів людей, пише газета, додаючи, що «політика платформи» Facebook дозволяла лише збирати дані друзів, щоб покращити взаємодію з користувачами в додатку, та забороняла продавати їх або використовувати для реклами.

Компанія Facebook заявила в п'ятницю, що вона призупинила роботу Cambridge Analytica та її батьківської групи Strategic Communication Laboratories (SCL) після отримання повідомлень про те, що вони не видалили зібрану інформацію про користувачів Facebook.

Кампанія Трампа найняла Cambridge Analytica в червні 2016 року і заплатила фірмі понад 6,2 мільйонів доларів за даними Федеральної виборчої комісії.

Cambridge Analytica вважає, що використовує «поведінкове мікронацілювання», або поєднання аналізу людських особистостей з демографічними показниками, для прогнозування та впливу на масову поведінку. Компанія стверджує, що має дані про 220 мільйонів американців, дві третини населення Сполучених Штатів.

Фірма працювала на інших кампаніях у Сполучених Штатах та інших країнах і фінансується Робертом Мерсером, відомим прихильником політично консервативних груп.

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