"Мені справді шкода" - Цукерберґ вибачився за масштабний витік даних з Facebook

Вибачення співзасновника і керівника Facebook Марка Цукерберґа є частиною зусиль з подолання шкоди, яку спричинив компанії скандал з витоком даних користувачів Facebook через фірму з політичних консультації Cambridge Analytica. Однак, не відомо, чи геній високих технологій зможе подолати проблеми своєї компанії, розмірковує CNN.

Соціальна мережа оголосила про намір посилити захист персональних даних після того, як виявилось, що фірма Cambridge Analyticа, пов’язана з передвиборчою кампанією президента Трампа 2016 року, збирала інформацію про 50 мільйонів користувачів Facebook без їх відома. Цю інформацію компанія використовувала для створення психологічних портретів виборців, щоб допомогти в передвиборчій кампанії Трампа.

"Це велике порушення довіри. Мені справді шкода, що так трапилось. У нас є основоположна відповідальність захищати дані людей", - сказав Цукерберґ в інтерв’ю СNN.

Він назвав скандал "можливо, найбільшою помилкою, яку ми зробили" і заявив про свою готовність давати свідчення перед Конгресом, "якщо так буде правильно".

Цукерберґ також заявив, що він переконаний, що "хтось намагається" використати Facebook для того, щоб впливати на довибори в США, які пройдуть цього року.

За останні три дні, акції компанії втратили 45 мільярдів доларів в ціні через побоювання інвесторів, що неспроможність високотехнологічних компаній захистити персональні дані відлякає рекламодавців та користувачів і збільшить зарегульованість галузі.

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