"Спроба Росії деморалізувати українців знову зазнає провалу" - Білий дім про обстріли енергооб'єктів

ЄРЕВАН. Прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян розкритикував очолювану Росією Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) за відмову підтримати Вірменію проти «агресії Азербайджану».

Виступаючи на саміті ОДКБ в Єревані 23 листопада, Пашинян сказав, що його «пригнічує те, що членство Вірменії в ОДКБ не стримало агресію Азербайджану». За його словами, це завдало "великої шкоди іміджу ОДКБ як у нашій країні, так і за кордоном".

Вірменія попросила військової допомоги у вересні після того, як між двома кавказькими сусідами спалахнули смертоносні зіткнення, але ОДКБ лише відправила свого генерального секретаря в зону конфлікту та запропонувала створити робочу групу для аналізу ситуації.

Шість країн — Вірменія, Білорусь, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан і Росія — входять до ОДКБ, створеної в жовтні 2002 року.

Пашинян заявив, що його країна підтримала члена ОДКБ Казахстан на початку січня, одразу, коли президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв попросив війська ОДКБ увійти в його країну після безпрецедентних антиурядових протестів.

«Вірменія завершує своє головування в ОДКБ. Хоча це ювілейний рік [для ОДКБ], для Вірменії він був зовсім не ювілейним. За останні два роки на країну-члена ОДКБ було здійснено напад Азербайджаном щонайменше тричі, і фактично до цього часу ми не отримали жодної реакції з боку ОДКБ щодо агресії Азербайджану, що є великим ударом по іміджу ОДКБ», – сказав Пашинян.

Вірменія заявляє, що десятки квадратних кілометрів її суверенної території були захоплені Азербайджаном під час військового конфлікту між двома країнами в травні 2021 року, у листопаді 2021 року та у вересні цього року.

Пізніше 23 листопада Пашинян зустрівся з президентом Росії Володимиром Путіним на полях саміту в Єревані, щоб обговорити двосторонні відносини та регіональні питання.

Повідомляється, що на початку зустрічі Пашинян зазначив, що в ОДКБ не вдалося досягти консенсусу з усіх питань порядку денного саміту.

Під час саміту Пашинян заявив, що він не готовий підписати проекти документів щодо «спільних заходів щодо надання допомоги Вірменії», які, за його словами, не знімають стурбованості Єревана щодо політичної позиції ОДКБ щодо вірмено-азербайджанського конфлікту.

«За цих умов відсутність чіткої політичної оцінки ситуації та неприйняття вищезазначеного рішення може не лише означати відмову ОДКБ від союзницьких зобов’язань, але також може бути витлумачено Азербайджаном як зелене світло з боку ОДКБ для подальшої агресії проти Вірменії», – сказав Пашинян на саміті.

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що ОДКБ є «необхідною» організацією, чиї послуги «дуже потрібні» для вирішення регіональних конфліктів.

"Дуже важливо, щоб Вірменія та Азербайджан домовилися про мирний договір", - сказав Пєсков, який супроводжував Путіна в Єревані. «Це наше головне завдання. І ми всі маємо зробити все можливе, щоб це відбулося», — сказав він журналістам після саміту.

Під час зустрічі з Путіним Пашинян порушив питання дотримання домовленостей, досягнутих Вірменією та Азербайджаном за посередництва президента Росії.

«Це дуже важливі питання, які, звичайно, ми повинні обговорити, так само як нам потрібно обговорити порядок денний, який, ми сподіваємося, призведе до міцного миру в нашому регіоні», - сказав Пашинян.

Путін, як цитує Кремль, наголосив на союзницькому характері російсько-вірменських відносин, які, за його словами, мають «глибоке коріння».

У своєму виступі на саміті російський лідер зазначив, що зустріч лідерів Росії, Вірменії та Азербайджану в Сочі, Росія, 31 жовтня та їхня спільна заява після цього створили «хорошу основу для майбутніх компромісів» між Єреваном і Баку.

Путін заявив, що лише шляхом послідовного виконання домовленостей про делімітацію кордонів, розблокування транспортних сполучень і вирішення гуманітарних проблем можна досягти нормалізації відносин між Вірменією та Азербайджаном.

Ми сподіваємося, що це врешті-решт прокладе шлях до мирного договору між Єреваном і Баку», - сказав Путін.

Перед самітом сотні активістів, які представляють громадянське суспільство та демократичні інституції, зібралися 23 листопада в центрі Єревана, вимагаючи виходу Вірменії з ОДКБ. Серед демонстрантів були громадяни України, які протестували проти неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

Лідери держав-членів ОДКБ – Путін, Пашинян і Токаєв, а також Олександр Лукашенко з Білорусі, Садир Джапаров з Киргизстану та Емомалі Рахмон з Таджикистану – зустрілися у столиці Вірменії, в той час, як Росія продовжує обстрілювати українські міста ракетами і цілисть в енергетичну інфраструктуру.

На саміті стало відомо, що на посаді генсека ОДКБ білоруського політика Станіслава Зася замінить казахстанський політик Імангалі Тасмагамбетов.

65-річний Тасмагамбетов, який був відомий як один із найвірніших людей колишнього президента Казахстану Нурсултана Назарбаєва, раніше був прем’єр-міністром Казахстану, віце-прем’єр-міністром, мером столиці Казахстану Астани та найбільшого міста країни, Алмати.

Його останньою офіційною посадою була посада посла у Росії, яку він обіймав до того, як у 2019 році оголосив про відставку.

В статті використано повідомлення казахської служби Радіо Свобода та AFP