Ракети до NASAMS, HIMARS, кулемети для збиття дронів. Що у новому пакеті озброєнь для України від США?

На тлі чергових російських обстрілів українських міст Сполучені Штати оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 400 мільйонів доларів. Як повідомили в Пентагоні, в нього увійшли:

Додаткові ракети для систем ППО NASAMS;

150 великокаліберних кулеметів з тепловізорами для протидії безпілотникам;

Додаткові ракети для РСЗВ HIMARS;

200 високоточних артилерійських снарядів 155-мм калібру;

10 000 мінометних снарядів 120-мм калібру;

Протирадіолокаційні ракети HARM;

150 бронемашин HMMWV;

Понад 100 легких тактичних машин;

Понад 20 000 000 патронів до стрілецької зброї;

Понад 200 генераторів;

Запчастини до гаубиць 105-мм калібру та іншої техніки.

"З огляду на невпинні та жорстокі російські атаки ракетами та безпілотниками на українську критичну енергетичну інфраструктуру, додатковий потенціал протиповітряної оборони залишається невідкладним пріоритетом. Тож додаткові боєприпаси для NASAMS і великокаліберні кулемети допоможуть Україні протистояти цим нагальним загрозам”, - заявили в Пентагоні.

Це вже 26-тий пакет допомоги Україні із власних запасів США за програмою президентських поноважень, починаючи з серпня 2021 року.

З початку повномасштабного вторгнення США надали Україні допомоги вже на понад 19 мільярдів доларів. А з початку роботи адміністрації Байдена - на понад 19,7 мільярдів.

В Пентагоні додали, що Сполучені Штати будуть і надалі працювати зі своїми союзниками та партнерами, щоб надати Україні ключові спроможності.