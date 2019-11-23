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Блоги "Моя Америка"

Один день в американській школі

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Як починається та як закінчується навчальний день у школі, скільки часу триває обід, скільки уроків на день, та які перерви між уроками. Про це батьки нью-йоркських школярів дізнаються під час дня відкритих дверей.

Наш син Деніел вчиться в першому класі однієї з муніципальних шкіл Брукліна, Нью-Йорк. Це початкова школа, де вчяться діти з підготовчого класу (Kindergarten) до п’ятого включно. Наша школа не зовсім типова. В кожній паралелі є по два інклюзивні класи, де разом зі звичайними дітьми вчяться діти з розладами аутичного спектру за програмою ASD Nest. Таких шкіл в Нью-Йорку 49.

Класна кімната
Класна кімната

Раз на рік, приблизно в середині листопада, в нашій школі проводять день відкритих дверей. Впродовж навчального дня батьки можуть прийти до школи, відвідати заняття і подивитись, як все відбувається.

Отож, як виглядає стандартний день в муніципальній школі.

Шкільний день триває з 8:00 до 14:10. Школа відкривається о 7:30. І, хто бажає, має можливість снідати в школі з 7:30 до 7:55.

Перед початком занять діти співають «Клятву вірності американському прапору» (The Pledge of Allegiance).

Впродовж дня за розкладом є вісім періодів по 45 хвилин: сім навчальних і один для обіду та відпочинку (триває 50 хвилин).

Робочі місця вчителів
Робочі місця вчителів

За сприятливої погоди після обіду під час цієї великої перерви діти гуляють на вулиці на шкільному майданчику. Якщо прохолодно, то діти перебувають в класах. Вони за бажанням читають, малюють, грають в настільні ігри чи просто спілкуються.

Цікавий факт: під час обіду і великої перерви вчителі за дітьми не наглядають. За ними дивляться помічники вчителів або інші працівники школи. Вчителі в цей час обідають і відпочивають.

Обід і велика перерва розведені в часі між паралелями, щоб не було натовпу в кафетерії та на шкільному майданчику. Спочатку обідають та гуляють діти з підготовчого до другого класу, а через годину — з третього по п’ятий.

Класна кімната
Класна кімната

Перерв між уроками немає. Один урок плавно переходить в інший. Спочатку мене це шокувало: як це — немає перерви? Потім я зрозуміла, чому це не травматично для дітей. Вони не сидять під час занять весь час за столами, а багато рухаються. У дітлахів є перерви на кількахвилинну гімнастику чи йогу. Частину занять вони сидять на килимку перед «розумною дошкою».

У першому класі є наступні предмети: читання, писання, математика, природничі науки, соціальні науки, комп’ютерні технології, мистецтво, музика, фізичне виховання, танці і раз на тиждень - спеціальне заняття на обрану тему: кулінарія, тваринний світ, підводний світ, відео і кіно, конструювання, наукові досліди. Останні називаються «кластером».

Розклад занять першого класу
Розклад занять першого класу

О 14:10 заняття в школі закінчуються. Тих дітей, які користуються послугами шкільних автобусів, працівники школи розводять по автобусам, всіх інших - батьки забирають зі шкільного подвір’я, куди вчителі виводять кожен клас.

Зауважую, це окрема муніципальна школа в Брукліні. В інших школах може бути інакше: інший час початку і закінчення занять, перелік предметів, час на обід і перерви.

Пропоную ще кілька фото із моєї ескурсії нашою школою.

Вхід в клас вчителі оформляють на власний розсуд
Вхід в клас вчителі оформляють на власний розсуд
Шкільний коридор
Шкільний коридор
Тихий куток в класі
Тихий куток в класі

Думки, висловлені в рубриці «Моя Америка», передають погляди самих авторів і не відображають позицію «Голосу Америки».

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Дивіться також: Щоб покращити оцінки та поведінку: американські школи забороняють смартфони в класах. Відео

Щоб покращити оцінки та поведінку: американські школи забороняють смартфони в класах. Відео
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Щоб покращити оцінки та поведінку: американські школи забороняють смартфони в класах. Відео

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