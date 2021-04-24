Ось що пропонує проект закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки", який було підтримано у комітеті Сенату США

У середу 21-го квітня Комітет Сенату США із закордонних відносин підтримав проект закону "Про партнерство з Україною у сфері безпеки" (Ukraine Security Partnership Act of 2021). У повідомленні на сайті Комітету мовиться, що пропоноване законодавство "розширює та покращує військову підтримку України з боку США та надсилає сигнал, що США продовжуватимуть підтримку народу України, його здатність захищати себе, та демократичний перехід країни".

За загальними правилами законодавчого процесу у США, після схвалення у сенатському комітеті проект закону має бути проголосований у Сенаті США. У разі успішного голосування, його передадуть на розгляд у Палату представників Конгресу США, а після цього - в разі підтримки - на підпис президенту США.

ЗМІ звернули увагу на те, що законопроект передбачає до 300 мільйонів доларів на військову допомогу Україні, включно із поставками смертоносного озброєння.

Станом на сьогодні, за інформацією сенатського комітету, ключові положення законопроекту є такими:

- вимагає, щоб президент США доповів Конгресу впродовж 15 днів, чи компанія Nord Stream 2 AG, яка здійснює будівництво трубопроводу "Північний потік-2", та 19 інших організацій, відповідають вимогам накладення санкцій у відповідності до "Закону про захист енергетичної безпеки Європи​";

- підтверджує відданість США демократичному переходу України, стримуванню агресії Росії щодо України, а також повторно заявляє про відмову визнавати анексію Криму;

- виділяє 300 мільйонів доларів закордонного військового фінансування (смертоносного та несмертоносного), 150 мільйонів з яких супроводжуватимуться певними умовами;

- дозволяє Україні отримувати у прискорений спосіб надлишкові вироби військового призначення;

- виділяє 4 мільйони доларів на міжнародну військову освіту та підготовку;

- вимагає стратегії щодо вразливості оборонної індустрії України до хижацьких інвестицій;

- вимагає доповіді щодо стратегії дипломатичної підтримки України з боку США;

- заохочує створення робочої групи щодо України з європейськими союзниками;

- заохочує призначення спеціального посланця з питань України з перемовин та регіональних питань.

21-го квітня посолка України у США Оксана Маркарова відзначила, що законопроект є вкрай важливим і своєчасним в умовах ескалації агресивної поведінки Росії щодо України, нарощування військової присутності на кордоні та в окупованому Криму.

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