Генеральна Асамблея ООН має зупинити плани Кремля з анексії окупованих територій України – оглядачі

Росія намагається перехопити ініціативу після потужного контрнаступу України одночасно на півночі та на півдні країни. Так західні оглядачі пояснюють плани Кремля щонайшвидше провести так звані «референдуми», метою яких є анексувати захоплену територію України та поставити Київ і його західних союзників перед фактом: подальше звільнення територій України Москва вважатиме нападом на її власні території, і зможе застосовувати всі арсенали зброї, включно з ядерним, для її захисту, вважають західні оглядачі.

Як зауважує газета The New York Times, про те, що російська окупаційна влада планує провести «референдум» для приєднання територій на сході та півдні України, в Кремлі говорили давно. Але, імовірно, чекали, що російські сили захоплять більше цих територій

Проте, як кажуть аналітики, на яких посилається газета, несподівані успіхи України на полі бою цього місяця змусили президента Росії Володимира Путіна поспішати.

«Анексія частини України Росією, навіть якщо її не визнає міжнародне співтовариство, пошле світові сигнал про те, що Росія готова захищати її так, наче це російська територія, включно, потенційно, з арсеналом ядерних боєголовок», – пояснює газета своїм читачам.

Як нагадує газета, прецедент з анексією території Путін створив ще у 2014 році після так званого «референдуму» щодо Криму. Офіційно на Заході його відкинули як фальшивку і не визнали Крим територією Росії, але Путін використав цей випадок, щоб виправдати свою погрозу, що він готовий до повномасштабної війни, якби Україна прагнула повернути собі півострів силою.

Не 2014, а початок 2022, але на новому рівні – німецька дослідниця

Німецька дослідниця з берлінського Інститут з міжнародних справ і питань безпеки (SWP) Сабіне Фішер вважає, що ситуація нагадує більше не 2014 рік, а початок цього року, коли Путін на кілька днів до широкомасштабного нападу на Україну оголосив, що визнає «незалежність» угруповань «Д/ЛНР».

«Отже, тепер це так: Путін загострює російське вторгнення в Україну. Події, які почалися сьогодні, вказують на те, що ми переживаємо повторення тижня 21 лютого (визнання Д/ЛНР і початок вторгнення) – тільки на іншому рівні», – говорить дослідниця у своєму твіті.

На її думку, на тлі успішного українського контрнаступу, Кремль хоче заморозити поточну лінію фронту та закріпити решту територіальних здобутків. Він також хоче збільшити витрати для України, бо після анексії будь-який український контрнаступ буде розцінюватися як прямий напад «на територію Росії».

Крім цього, Кремль сподівається «залякати Захід, у тому числі ядерним шантажем». Адже доктрина національноої безпеки Росії допускає застосування ядерної зброї у разі нападу «на територію Росії», нагадує Фішер.

Як каже німецька дослідниця, розрахунок Путіна націлений на те, що таким способом вдасться зупинити західне постачання зброї, яка має важливе значення для майбутніх військових досягнень України. А також заохотити сили на Заході, які могли б підштовхнути Київ до переговорів, на яких би той прийняв невигідні поступки.

Проте, на її думку кроки Кремля вказують на військову слабкість Путіна, тому Захід має протистояти російському тиску, збільшувати військову підтримку України та оголосити про нові санкції, якщо Росія виконає свої плани щодо анексії.

«Повномасштабне енергетичне ембарго проти Росії має нарешті бути введено в дію, потрібно використовувати Генеральну Аасамблею ООН у Нью-Йорку, щоб зв’язатися з Пекіном і Анкарою, щоб створити опір цьому конкретному російському кроку», – каже Сабіне Фішер у серії твітів.

Оскільки і китайський і турецький лідери нещодавно висловили скептицизм щодо російської війни, і вони зараз ближчі до Путіна, ніж будь-який західний лідер, потрібно використати саме цей канал, щоб донести це послання до Путіна, щоб запобігти ескалації, вважає німецька дослідниця.

Колишній посол США у Москві, а нині професор Стенфородського університету, Майкл Макфол також вважає, що зараз, коли в Нью Йорку відбуваються засідання Генеральної Асамблеї ООН, є час зупинити кроки Путіна, які він вважає «відчайдушними і небезпечними».

Макфол каже, що у плани Путіна входить не лише анексія територій, але і мобілізація росіян на захист «нової Батьківщини», що може сприяти ескалації війни у ще масштабніший конфлікт.

«Анексія допомогла розпочати Другу світову війну. Світ створив Організацію Об’єднаних Націй частково для запобігання майбутнім анексіям, для заохочення деколонізації та національної незалежності. Зараз Путін знову загрожує цим основним нормам заснованого на правилах міжнародного порядку. Його треба зупинити», – твітує Макфол.