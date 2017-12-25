США оголосили історичне скорочення видатків ООН

"Сполучені Штати провели успішні переговори про скорочення бюджету ООН на 285 мільйонів доларів" на 2018-2019 роки, - наголошується в заяві представництва США при ООН.

"До того ж, ми зменшили роздуті видатки ООН на управління та функції підтримки, посилили ключові пріоритети США в світі і зміцнили дисципліну та підзвітність в системі ООН", - йдеться в заяві.

Неефективність і витратність ООН є загальновідомими

Ця економія проводиться на додаток до зниження видатків на 200 мільйонів доларів, яке було вже оголошене генеральним секретарем ООН Антоніо Гуттерешем, повідомляє AFP.

"Неефективність і витратність ООН є загальновідомими. Ми не дозволимо, щоб з щедрості американського народу користувались без звітування.

Це історичне зниження витрат – на додаток до інших кроків з більш ефективного та підзвітного ООН – є значним кроком у вірному напрямку. Хоча ми радіємо з результатів бюджетних переговорів, будьте певні, що ми продовжимо шукати шляхи збільшення ефективності ООН, захищаючи наші інтереси", - заявила посол США при ООН Ніккі Гейлі коментуючи скорочення бюджету ООН.

США фінансують приблизно 22 відсотки бюджету ООН і 29 відсотків миротворчих операцій.

Операційний бюджет ООН фінансується окремо від бюджету миротворчих місій, який було знижено на 600 мільйонів доларів цього року під тиском президента Трампа, зазначає AFP.

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